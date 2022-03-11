McLaren'ın fren problemleri devam ediyor

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Barselona'da oldukça pozitif bir testi geride bırakan McLaren için Bahreyn'de işler pek de istedikleri gibi gitmiyor.

Perşembe günü Lando Norris, fren problemleri nedeniyle gün boyunca sadece 50 tur atabilmişti.

Bugün gerçekleştirilen testte ise sorunlar devam etti. Alman Auto Motor und Sport'a göre McLaren'ın fren soğutmayla ilgili sorunları var.

Bahreyn, fren anlamında sezonun en zorlu pistlerinden birisi ve McLaren, frenleri yeterince soğutamadığı için arka arkaya turlar atamıyor. Bu da takımın düzenli olarak pite girmesine neden oluyor.

Takımın sorunu ortadan kaldırmak adına yeni parçalara ihtiyacı var ve bu parçalar Cumartesi gününden önce piste gelmeyecek.

McLaren bu sebeple günün geri kalanında yarış temposu veya uzun turlardan ziyade tek turluk denemelere odaklanacak gibi görünüyor.

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Motorsport Images