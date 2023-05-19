McLaren'in F1 umutları nasıl bir milimetre oyununa dayanıyor?

Takım, 2023 F1 aracını tanıttığı ilk günden itibaren yeni aracın lansman versiyonunun istediği seviyede olmadığını ve yeni bir gelişim yoluna ihtiyaç duyduğunu kabul etmişti.

Bu emeğin ilk meyveleri, Azerbaycan Grand Prix'sinde ortaya çıktı. McLaren, yakından bakarsanız, kenarlarda bazı değişikliklere sahip olan revize edilmiş bir taban tanıttı.

McLaren güncellemelerinin görsel olarak çok farklı görünmemesi, ancak araç genelinde hava akışının yönetilme şekli üzerinde büyük bir etkiye sahip olması, mevcut nesil zemin etkili makinelerin büyüleyici bir yönünü vurgulamaktadır: en küçük ayrıntıların çok önemli olması.

Bir mühendis olarak engin deneyime sahip olan McLaren takım patronu Andrea Stella, zemin tasarımlarının mevcut araç performansı için kritik öneme sahip olduğunu söylüyor - ancak bunları iyileştirme çabalarının çoğu, tespit etmesi neredeyse imkansız olan görülemeyen ince ayarlar veya çok küçük değişiklikler içeriyor.

Stella, "Bu nesil araçlarda, performansa katkıda bulunan pek çok şey, aracın altında görmediğiniz şeylerdir."

"Bu, geometrinin düz bir şekilde tanımlandığı önceki nesil araçlardan çok farklı. Şimdi belirgin bir reçete yok."

"Yani, altına bakarsanız, oldukça önemli bir rol oynayan kanallar ve hepsinin birlikte oynadığı çitler görürsünüz."

"Temel konsepti doğru anlamalısınız ki bu, sezonun başında yapmadığımız bir şeydi, ama aynı zamanda bu bölüm, orada burada milimetrik bir oyun haline gelmeye başladı."

"Girdaplar taban altında hareket ederken, ne kadar stabil oldukları konusunda büyük fark yaratıyor. Ayrıca dalgalanma açısından da fark yaratır."

"Akışın doğru olması açısından oyunun adı, geliştirmeye odaklanmanız gereken üst düzey konseptlerin ne olduğunu anlamak. Ve sonrasında, aerodinamik alanında birçok kişi tarafından aracın birçok alanında ve zeminde birçok yineleme ile gerçek bir milimetre oyunu." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Küçük değişikliklerin, hava akımının aracın geri kalanıyla nasıl etkileşime girdiği üzerinde büyük bir etkiye sahip olabileceği gerçeği, güncelleme planlamasının da gelişmesi gerektiği anlamına geliyor.

Takımlar geçmişte, garantili bir yere basma kuvveti artışı sağlamak için yeni ön ve arka kanatlar veya bargeboard'lar gibi büyük parçalar üzerinde çok çaba harcarken, günümüzde her küçük değişikliğin ayrıntılı sonuçlarını anlamak için daha fazla zaman harcaması gerekiyor. .

Zeminin önündeki bir elemana yapılan küçük bir ince ayar, daha sonra difüzörün arkasına kadar daha fazla iyileştirme gerektirecek şekilde kademeli olabileceğinden, artık düzenlemeler diğer taraflardan bağımsız bir şekilde yapılamıyor.

Stella, "Tabandaki çitleri değiştirirseniz, başka bir şeyi de uyarlamanız gerekir. Her şey üç boyutlu bir şekilde birbirine bağlı. Tek başına çalışan bir ayrıntı bulmak zordur."

"Zemin hazırlama açısından modülerliğe sahip olduğunuz ve ayrıca tabanın ön bölümünü alıp fabrikada üzerinde yeniden çalışabildiğiniz önceki nesil araçlarda bu çok daha kolaydı."

"Bu araçlarda bunu yapmak zor çünkü aerodinamik olarak çalışmıyor. Dolayısıyla, bu bakış açısından, gelişim oranı açısından biraz daha fazla zorluk var." dedi.

Ancak takımların araçlarını geliştirmesi ve iyileştirmesi daha zor olsa da, bir faktörle başa çıkmanın daha kolay olduğu ortaya çıkıyor: fabrikanın aracın yapması gerektiğini söylediği şey ile gerçekte pistte olan şey arasında daha iyi bir ilişki var gibi görünüyor. Stella, eski nesil araçları tahmin etmenin çok daha zor olduğunu söylüyor.

"Bence bu nesil araçlar, en azından McLaren'da genel olarak daha iyi bir korelasyona sahip."

"Önceki nesil araçlarda rüzgar tünelinin sınırlamalarına sahip olmak, yalnızca lojistik için değil, aerodinamik korelasyon için de gerçekten çok kısıtlayıcıydı."

"Bu araçlarda, her ne sebeple olursa olsun genel korelasyonun daha iyi olduğu yerde çok şey oluyor. Önceki nesilde, serbest bir şekilde havada uçan ve yandan, bargeboardlardan üretilen birçok girdap vardı. Dolayısıyla bu alan ön kanat için her zaman biraz daha zorluydu."

"Fakat 2023'te ön kanat zeminden daha uzakta çalışıyor. Bu daha basit. Bazı nedenlerden dolayı taban bile daha iyi korele oluyor. Genel olarak, bunun daha çok aracın jenerasyonuyla ilgili olduğunu düşünüyorum." dedi.