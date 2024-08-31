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Formula 1 İtalya GP

McLaren'ın F1 şampiyonluğuna odaklandığını vurgulayan küçük güncellemeler

McLaren'in Monza güncellemeleri sadece piste özgü değil, aynı zamanda en hızlı kalmak için uzun vadeli çabalara işaret ediyor.

Matt Somerfield Giorgi Piola
McLaren MCL38 front wing

Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri

F1 teknik analizlerinin uzmanı Giorgio Piola'nın köşe yazıları ve benzersiz çizimleri burada

McLaren Formula 1'deki rakipleri üzerindeki baskıyı artırmaya devam ederken, İtalya Grand Prix'sinde bir dizi güncelleme daha yaptı.

Bu değişikliklerden bazıları Monza'daki yüksek hız özelliklerine özgü olsa da, diğerleri MCL38'den daha fazla performans elde etmeyi amaçlayan uzun vadeli çabalara işaret ediyor.

Monza için en belirgin değişiklikler her zaman sürtünmenin azaltılması etrafında dönüyor; ön, arka ve kiriş kanatları tüm yıl boyunca araçlarda görülen en küçük kanatlardan bazıları.

McLaren'in durumunda bu, ön kanat için yeni bir üst flap tasarımıyla önden başlıyor ve hilal şeklindeki bir bölümün arka kenardan kesildiği görülüyor.

McLaren MCL38 technical detail

McLaren MCL38 teknik detayları

Fotoğraf: Uncredited

Monza'da MCL38'in sidepodlarında ve motor kapağı kaportasında da değişiklikler var, çünkü ekip hava akışının aracın arkasına geçişini iyileştirmeye çalışıyor.

Değişiklikler, kapağın üst kısmında, Dell sponsorluk logosunun etrafında daha şişkin bir şekil ile nispeten küçük. Ancak bu ince ayar, bölgenin alt tarafındaki şeklin de değiştirilmesine olanak tanıyor.

Amaç muhtemelen hava akışının aracın arkasına doğru yol alan sayısız yüzeyden geçmesi için daha fazla alan sağlamaktır; buna aşağıya doğru inen rampanın içindeki kanal ve motor kapağının arka çıkışının alt kısmı da dahil.

Burada kola şişesi bölümüne ve ardından süspansiyon kaportalarının yanından geçerek difüzörün üst yüzeyine doğru yönlendiriliyorlar.

Ekip, değişikliklerin beklendiği gibi performans gösterdiğini görsel olarak teyit etmek için MCL38'i 1. antrenman sırasında flo-viz boyaya batırdı.

McLaren MCL38 rear wing comparison

McLaren MCL38 arka kanat karşılaştırması

Fotoğraf: Uncredited

McLaren'in kullanabileceği en düşük yere basma kuvvetine sahip arka kanat, spektrumun daha ince ucunda yer alıyor. Bu düzenleme seti için kaşık şeklinde bir tasarım kullanma eğilimi göz önüne alındığında, ana planyada beklenenden daha düz bir ön kenar kullanılmış.

Ana planyanın ön kenarı da normalden daha geriye yerleştirilmiş gibi görünüyor. Merkeze monte edilmiş kuğu boynu tarzı sütun Spa'daki muadilinden daha fazla eğilmekle kalmıyor, aynı zamanda ana planyanın alt tarafını destekleyen malzeme de var (mavi ok).

Bu arada kanadın uç kısmı, kendisinden ve üst arka çeyrek uç plakası kesitinden istenen özelliklere daha iyi uyması için bir kez daha üst kenardan kırpılmış.

Bu daha hassas düzenleme, McLaren'in Belçika'da kullanılan fıçı tarzı yerine gözyaşı damlası şeklindeki flap pivotlarını benimsemesine yol açmış (kırmızı ok).

Bekleneceği üzere, McLaren bu düşük yere basma kuvveti kanadını tek elemanlı bir kiriş kanatla da eşleştirerek en yüksek hız performansını artırmaya çalışıyor.

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