McLaren'ın eski teknik şefi Tim Goss, FIA'ya katıldı

Tim Goss, 1990 yılıyla beraber McLaren'da görev almaya başlamış ve elde ettiği başarıların ardından 2005 yılında McLaren'ın baş mühendisi olmuştu.

2013'te Paddy Lowe'un görevinden ayrılmasıyla beraber takımın baş teknik şefi olan Goss, o dönem aerodinamiden sorumlu teknik şef Peter Prodromou ve baş mühendislik şefi Matt Morris'le birlikte üç teknik liderden birisi olmuştu.

Ancak McLaren, bu süreçte iyi performans sergilemedi ve İngiliz ekip, 2018 yılında Goss'un görevine son verdi.

Goss'un adı sonrasında Williams ile anılsa da, F1'de yer almamayı seçti ve şimdi farklı bir role spora dönüyor.

RaceFans'in özel haberine göre 57 yaşındaki teknik adam, bu hafta itibariyle FIA'nın teknik departmanına katıldı. Goss, tek koltuklu serilerin yardımcı teknik sorumlusu rolünü üstlenecek.

Kendisinin en önemli görevlerinden bir tanesi, 2022 F1 sezonunda, araçların şeklinde yapılacak değişikliklerin de bulunduğu pek çok teknik kuralı uygulamak olacak.

Goss, FIA tek koltuklu seriler teknik direktörü Nikolas Tombazis ile birlikte çalışacak.