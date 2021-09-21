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McLaren'ın eski patronu Whitmarsh, Aston Martin ile F1'e dönüyor

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Eski McLaren takım patronu Martin Whitmarsh, Aston Martin Performance Technologies'in yeni CEO'su olarak Formula 1'e geri dönüyor.

McLaren'ın eski patronu Whitmarsh, Aston Martin ile F1'e dönüyor

İngiliz, 1989'dan 2014'e kadar McLaren'da yaptığı işlerle tanınıyordu. Whitmarsh 2008'den görevini bırakıncaya kadar, McLaren'da takım patronu ve CEO olarak görev aldı.

Whitmarsh, F1'den ayrıldıktan sonra, BAR Technologies'in başkanlığı dahil olmak üzere çeşitli projelerde yer aldı. Offshore Wind Growth Partnership'de de benzer bir pozisyonda çalıştı. Ayrıca, Lewis Hamilton Comission ile yakından ilgileniyordu.

Whitmarsh, yeni Aston Martin Performance Technologies bölümünün başına getirildi. Bu bölüm ile İngiliz spor otomobil üreticisinin F1 ve yol otomobili teknolojisini, önemli endüstri sektörlerinde çeşitlendirmek amaçlanıyor.

Aston Martin yönetim kurulu başkanı Lawrence Stroll, Whitmarsh ile anlaşmasının F1'de dünya şampiyonluğuna ulaşmak için attıkları bir sonraki adım olduğunu söyledi.

Lawrence, "Martin, liderlik pozisyonunda keyif alacak. Aston Martin Performance Technologies ve bağlı kuruluşlarında, yeni bir strateji belirlemek için bana yardımcı olacak ve beni destekleyecek. Görevlerinden biri, gelecek dört ile beş yıl içerisinde Aston Martin'i, F1 dünya şampiyonu yapmak ve kısa süre içinde 1 Milyar Sterlinlik bir işletmeye dönüştürmek olacak."

"Martin motor sporları, otomotiv, havacılık, denizcilik ve yenilenebilir enerji sektörlerinde çalışarak, uzun ve başarılı bir kariyer sürdürdü. Üstelik, F1'in kazananlarından biri. Bu yüzden pistte ve dışarıda, benimle ve kıdemli yönetim ekibimizle çalışarak bizi yönlendirmek, gelecek başarılarımıza ilham olmak için doğru kişi." dedi.

Whitmarsh yeni anlaşması hakkında, Aston Martin'e Stroll'ün vizyonundan dolayı geldiğini söyledi. Şampiyonluk hedeflerinin ise uzun vadede gerçekleşebileceğini belirtti.

Whitmarsh, "Uzun yıllardır Lawrence'ı tanıyorum ve hayranlık duyuyorum. Güçlü iş zekasına ve bitmeyen hırslarına her zaman hayran oldum."

"Aynı şekilde, genellikle güçlerinin izin verdiğinden daha iyi sonuçlar elde eden bu 'Team Silverstone'a her zaman saygı duydum."

"Lawrence basitçe, Aston Martin'in F1 dünya şampiyonluğu almasını istiyor. Eğer bunun gerçekleşebilir bir hedef olduğuna inanmasaydım, ona bu uğraşta katılmazdım."

"F1'i kazanmak için neler gerektiğini biliyorum. Lawrence'ın liderliğinden ilham alarak ve yetenek, tutku ve iş gücünden destek alarak, takımımızı kazanması için elimden geleni yapmaya hazırım. Lawrence da bu konuda kararlı." şeklinde konuştu.

Çeviren: Aybike Simay Erden

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