McLaren'in eski fizyoterapisti, Alonso'yu takım oyuncusu olmamakla itham etti
Fernando Alonso'nun McLaren Mercedes dönemindeki fizyoterapisti Gerry Convy, Alonso'yu eski bir fotoğraf üstünden takım oyuncusu olmamakla suçladı.
Kariyerinin iki ayrı döneminde McLaren için yarışan Alonso, ilk olarak 2007 sezonunu McLaren'da geçirmiş, ancak o sezon gerek takım patronu Ron Dennis ile yaşadıkları, gerek çaylak takım arkadaşı Lewis Hamilton ile yaşadıkları yüzünden sezon sonu eski takımı Renault'a dönmüştü.
O dönem yaşananların çoğu halen akıllarda ve halen konuşuluyor, özellikle Macaristan sıralama turları ve casusluk skandalı 16 senedir gündemden düşmemekte.
Bu konu hakkında bir kurşun atan son isimse 2002-2008 sezonları arasında McLaren'da çalışan ve David Coulthard, Juan Pablo Montoya gibi pilotların yanı sıra Alonso'nun da fizyoterapistliğini yapan Gerry Convy.
Instagram hesabından 2007 sezonundan önce koşu yaparken çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan Convy, çaylak Hamilton'ın kampa katıldığını, Alonso'nun ise ortalıkta olmadığını belirterek İspanyol pilotu eleştirdi.
Convy'nin paylaşımında, "Nasıl mı takım oyuncusu olunmaz?"
"Fotoğraf 2007 yılında Finlandiya'da, McLaren Mercedes kampında çekildi. Bu kamp hepimiz için yeni bir başlangıç niteliğindeydi."
"Ne yazık ki yeni transfer Fernando Alonso aramızda değildi, Lewis Hamilton ise bizimleydi. Bu durum sezonun gidişatını belirledi ve gerisini tarih yazdı."
"Hiç kimse takımınızdan ya da organizasyonunuzdan daha büyük değildir." ifadeleri yer aldı.
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