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Formula 1 / Son dakika

McLaren'ın erken pilot değişikliği planı yok

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McLaren'ın erken pilot değişikliği planı yok
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

McLaren F1 takımı, takım içerisindeki stabilitenin bozulmaması için 2021 öncesinde erken pilot değişikliği yapma gibi bir planlarının olmadığını açıkladı.

Woking merkezli ekip, Ferrari'nin Sebastian Vettel'le yolları ayıracağını açıklamasının ardından pilot değişikliklerinin merkezindeki takımlardan birisi oldu.

Carlos Sainz, Ferrari'de Vettel'den boşalan koltuğa geçerken McLaren'da Sainz'dan boşalan koltuğa Daniel Ricciardo geçecek.

Çıkan bazı iddialarda, takımların farklı takıma gidecek pilotlara erken geçişe izin vermesinin mantıklı olabileceği belirtildi.

Teknik analiz:

Ancak McLaren Racing CEO'su Zak Brown, böyle bir şeyi kabul etmeyeceklerini çünkü Sainz ile aralarının diğer takımlara kıyasla daha iyi olduğunu söyledi.

Brown, "Bu seneki pilot kadromuzdan mutluyuz. Bu sene herkesin pilot kadrosundan mutluyuz."

"Harika iş çıkaran iki pilota sahibiz ancak bazı takımlar garajlarında sıkıntı yaşıyor olabilirler."

"Bu yüzden şu anda sahip olduğumuz uyumlu ilişkiyi sürdürmek istiyoruz. Bunu değiştirmeyi düşünürsek, bu ancak garajında sıkıntı yaşayan takımların lehine olur." dedi.

Podyum: 2. Carlos Sainz Jr., McLaren

Podyum: 2. Carlos Sainz Jr., McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren, Lando Norris, McLaren, Zak Brown, Executive Director, McLaren and Andreas Seidl, Team Principal, McLaren

Carlos Sainz Jr., McLaren, Lando Norris, McLaren, Zak Brown, Executive Director, McLaren and Andreas Seidl, Team Principal, McLaren

Fotoğraf: McLaren

McLaren şu anda takımlar şampiyonasında 3. sırada yer alıyor ve Mercedes ile Red Bull'un arkasında 3. olmak için büyük bir fırsata sahip.

Brown, "Nihai olarak bizim hedefimiz, ilk sırada kim varsa onu yakalamak. Uzun zamandır o isim Mercedes. Ferrari ile mücadele ettiğimiz için bundan cesaret alıyoruz çünkü geçen sene ve uzun zamandır onlarla mücadele edemiyorduk."

"Aradaki farkı kapattığımız için bundan cesaret alıyoruz ve 2022 herkes için sıfırlanma olacak. Bu bize harika bir fırsat sunacak. Bununla birlikte, bildiğiniz gibi Renault güçlü geliyor. Racing Point hızlı ve şimdi 4 kez şampiyon olan bir pilotla anlaştılar."

"Bu açıdan hepimiz, şu anda önde olan üç takımı ya da şu an için iki takımı yakalamak istiyoruz. Şu anda 4, 5, 6 ve hatta 7. sıradaki takıma çok dikkat etmemiz gerektiğini kabullenmemiz lazım çünkü bütçe sınırının gelmesiyle herkes ciddi rakip olacak." 

"Herkes temiz bir sayfa açacak ve bu sayede Formula 1'de muhteşem bir dönem olacağını düşünüyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar McLaren
Editör Jonathan Noble

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