Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Monako GP

McLaren'in en büyük zayıflığı, Monako'da neden başına bela olmayabilir?

Lando Norris, McLaren'in "en büyük zayıflığının" bu hafta sonu Monaco Grand Prix'sinde zafer şansını engelleyen büyük bir faktör olmayacağını düşünüyor.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
The McLaren MCL38, with a special Senna themed livery

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

McLaren'in araçları son zamanlarda yüksek hızlı virajlarda başarılı olsa da düşük hızlı virajlarda ana rakipleri kadar güçlü olamadı.

MCL38'in özellikleri, daha yavaş virajlardaki performansını artıran son güncellemesiyle biraz değişmiş olsa da, takım bu alanda henüz Red Bull ile boy ölçüşemiyor.

Kağıt üzerinde F1 takvimindeki en yavaş pist olan Monaco, McLaren'in düşük beklentilere sahip olabileceği bir pist olabilir.

Ancak Norris, takımın aracını yüksek hıza göre ayarlaması gerekmediği için, Monaco'nun özelliklerinin korkulacak bir şey olmadığına inanıyor, yine de biraz geri planda kalabileceklerini kabul ediyor.

Düşük hızlı virajlar hakkında "Bu hâlâ bizim en büyük zayıflığımız. Imola'ya baktığınızda bile, 7. viraj hâlâ en kötü virajımız. Şikan, hâlâ en kötü virajlarımızdan biri."

"Kötü olduğumuzu düşünmüyorum. Bunun en büyük zayıflığımız olduğunu söylerken, zaman zaman belki onda birin yarısından ve bu tür şeylerden bahsediyoruz. Ama Monaco'da sadece yavaş hız için ayar yaparsınız, başka bir şey için değil."

"Bence bu durum belki biraz daha bizim elimize geçiyor ama diğer bazı pistlerde olduğu kadar uzak bir ihtimal değil." dedi.

Norris, McLaren'in son 12 ayda kaydettiği ilerlemenin, özellikle de Avusturya GP'sinden itibaren kullanılmaya başlanan güncelleme paketinin takımı geçen sezondan çok daha iyi bir konuma getirdiğine inanıyor.

Lando Norris, McLaren F1 Team, is interviewed

Lando Norris, McLaren F1 Takımı, röportaj

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Geçen yıl Monako'daki performansımız açısından en iyi yılımız değildi. Geçmişte burada fena değildik ve o zamandan bu yana çok geliştik."

"Geçen yıl burada güncelleme yapmamıştık, bu yüzden o zamandan bu yana pek çok şey gelişti. Yavaş hızımızı da kesinlikle geliştirdik. İyi bir hafta sonu geçirebileceğimizi umuyorum."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber FIA, doğum izninin F1 2026 maliyet sınırının dışında kalacağını söylüyor
Sonraki haber Canlı anlatım: Monako GP 2. antrenman seansı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Jonathan Noble
Daha fazlası
Jonathan Noble
F1, spora girmek isteyen yeni takımlardan 600 milyon dolar istemeyi planlıyor

F1, spora girmek isteyen yeni takımlardan 600 milyon dolar istemeyi planlıyor

Formula 1
F1, spora girmek isteyen yeni takımlardan 600 milyon dolar istemeyi planlıyor
Monako'daki pole mücadelesinde risk, lastik sıcaklıklarından daha önemli olacak

Monako'daki pole mücadelesinde risk, lastik sıcaklıklarından daha önemli olacak

Formula 1
Monako GP
Monako'daki pole mücadelesinde risk, lastik sıcaklıklarından daha önemli olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Lando Norris
Daha fazlası
Lando Norris
Piastri: "Birinci de olabiliriz onuncu da"

Piastri: "Birinci de olabiliriz onuncu da"

Formula 1
Monako GP
Piastri: "Birinci de olabiliriz onuncu da"
Norris, Verstappen'in benzersiz başarısını yorumladı

Norris, Verstappen'in benzersiz başarısını yorumladı

Formula 1
Norris, Verstappen'in benzersiz başarısını yorumladı
Emilia-Romagna GP: Uzun tur verileri Red Bull, Ferrari ve McLaren hakkında neler söylüyor?

Emilia-Romagna GP: Uzun tur verileri Red Bull, Ferrari ve McLaren hakkında neler söylüyor?

Formula 1
Emilia Romagna GP
Emilia-Romagna GP: Uzun tur verileri Red Bull, Ferrari ve McLaren hakkında neler söylüyor?
McLaren
Daha fazlası
McLaren
Piastri, McLaren'in şampiyonluk savaşı verebileceğine inanıyor

Piastri, McLaren'in şampiyonluk savaşı verebileceğine inanıyor

Formula 1
Monako GP
Piastri, McLaren'in şampiyonluk savaşı verebileceğine inanıyor
McLaren, Senna özel tasarımında tekerlek üstü kanatlara neden dokunmadı?

McLaren, Senna özel tasarımında tekerlek üstü kanatlara neden dokunmadı?

Formula 1
Monako GP
McLaren, Senna özel tasarımında tekerlek üstü kanatlara neden dokunmadı?
McLaren, Monako GP'de Senna özel renk düzeniyle yarışacak

McLaren, Monako GP'de Senna özel renk düzeniyle yarışacak

Formula 1
Monako GP
McLaren, Monako GP'de Senna özel renk düzeniyle yarışacak

Son Haberler

Sainz: "Önceliğimiz Leclerc ile kazanmak olacak"

Sainz: "Önceliğimiz Leclerc ile kazanmak olacak"

F1 Formula 1
Monako GP
Sainz: "Önceliğimiz Leclerc ile kazanmak olacak"
Leclerc: "Geçmişte kazanamadık ancak bu sene daha güçlü bir takımız"

Leclerc: "Geçmişte kazanamadık ancak bu sene daha güçlü bir takımız"

F1 Formula 1
Monako GP
Leclerc: "Geçmişte kazanamadık ancak bu sene daha güçlü bir takımız"
Piastri: "Yarışa ilk çizgiden başlıyor olmak güzel"

Piastri: "Yarışa ilk çizgiden başlıyor olmak güzel"

F1 Formula 1
Monako GP
Piastri: "Yarışa ilk çizgiden başlıyor olmak güzel"
Monako GP: Pole pozisyonu Leclerc'in oldu, Verstappen'in pole serisi kırıldı!

Monako GP: Pole pozisyonu Leclerc'in oldu, Verstappen'in pole serisi kırıldı!

F1 Formula 1
Monako GP
Monako GP: Pole pozisyonu Leclerc'in oldu, Verstappen'in pole serisi kırıldı!

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye