McLaren'in en büyük zayıflığı, Monako'da neden başına bela olmayabilir?

McLaren'in araçları son zamanlarda yüksek hızlı virajlarda başarılı olsa da düşük hızlı virajlarda ana rakipleri kadar güçlü olamadı.

MCL38'in özellikleri, daha yavaş virajlardaki performansını artıran son güncellemesiyle biraz değişmiş olsa da, takım bu alanda henüz Red Bull ile boy ölçüşemiyor.

Kağıt üzerinde F1 takvimindeki en yavaş pist olan Monaco, McLaren'in düşük beklentilere sahip olabileceği bir pist olabilir.

Ancak Norris, takımın aracını yüksek hıza göre ayarlaması gerekmediği için, Monaco'nun özelliklerinin korkulacak bir şey olmadığına inanıyor, yine de biraz geri planda kalabileceklerini kabul ediyor.

Düşük hızlı virajlar hakkında "Bu hâlâ bizim en büyük zayıflığımız. Imola'ya baktığınızda bile, 7. viraj hâlâ en kötü virajımız. Şikan, hâlâ en kötü virajlarımızdan biri."

"Kötü olduğumuzu düşünmüyorum. Bunun en büyük zayıflığımız olduğunu söylerken, zaman zaman belki onda birin yarısından ve bu tür şeylerden bahsediyoruz. Ama Monaco'da sadece yavaş hız için ayar yaparsınız, başka bir şey için değil."

"Bence bu durum belki biraz daha bizim elimize geçiyor ama diğer bazı pistlerde olduğu kadar uzak bir ihtimal değil." dedi.

Norris, McLaren'in son 12 ayda kaydettiği ilerlemenin, özellikle de Avusturya GP'sinden itibaren kullanılmaya başlanan güncelleme paketinin takımı geçen sezondan çok daha iyi bir konuma getirdiğine inanıyor.

Lando Norris, McLaren F1 Takımı, röportaj Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Geçen yıl Monako'daki performansımız açısından en iyi yılımız değildi. Geçmişte burada fena değildik ve o zamandan bu yana çok geliştik."

"Geçen yıl burada güncelleme yapmamıştık, bu yüzden o zamandan bu yana pek çok şey gelişti. Yavaş hızımızı da kesinlikle geliştirdik. İyi bir hafta sonu geçirebileceğimizi umuyorum."