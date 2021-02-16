McLaren'ın Mercedes motoruyla yaptığı dyno testleri sorunsuz geçmiş

Mercedes'in yeni motor şefi Hywel Thomas, sezon öncesi testlerinde önce motorda bazı sorunlarla karşılaştıklarını açıkladı ve bu da bazı spekülasyonları beraberinde getirdi.

Mercedes tarafından yayınlanan bir videoda konuşan Thomas, ’’Güç ünitelerinde bazı sorunlarımız var.’’

‘’Sorunlarımız olduğunu biliyoruz fakat bu sorunların hepsini düzeltmek için bir çok planımız var. Eminim ki ilk yarış için hepsi hazır olacak.’’ dedi.

Yorumlar, Mercedes motorlu araçların, dayanıklılık sorunları nedeniyle birkaç kez yolda kaldığı, 2020 testleri öncesinde eski motor şefi Andy Cowell'in söylediklerinin tıpatıp aynısıydı.

Yarışların Temmuz ayına kadar başlamamış olması, takıma, sıkıntılarının üstesinden gelmek için biraz nefes fırsatı sunmuştu.

Ancak Mercedes’in şu anki ihtiyatlılığı şaşkınlık yaratsa da, McLaren yapılan analizlerde güç ünitesinde herhangi bir sıkıtı görmediğini açıkladı.

Woking merkezli takımın teknik direktörü James Key, McLaren’ın, Mercedes motorunun dayanıklılığı hakkında endişelenip endişelenmediği sorulduğunda şunları söyledi: ‘’Bence bu gerçekten Mercedes’e sorulması gereken bir soru. Bunu biz cevaplayamayız.’’

‘’Bugüne kadar, dyno üzerinde kapsamlı testler gerçekleştirdik ve bu testler tamamen sorunsuz gerçekleşti. Ancak, dürüst olmak gerekirse, bu soruya en iyi Mercedes’in cevap vereceğini düşünüyorum.’’

McLaren, Mercedes’e geçişlerinin ardından, performans tarafında attıkları adımlar hakkında daha iyi bir fikir edinmek için Bahreyn'deki sezon öncesi testlerine kadar beklemek istiyor.

Ancak Key, Mercedes güç ünitesinin paketlenmesinden etkilenmiş durumda ve bunun da homologasyon kuralları karşısında işlerini kolaylaştırdığını söyledi.

‘’Bence Mercedes’in montajı son derece titizdi.’’

‘’Burada detaylara ne kadar dikkat ettiklerini görebiliyorsunuz. Bu bağlamda paketleme çok basitti ve bu bize birkaç olumlu puan kazandırdı.’’

‘’Geçtiğimiz aylarda açıklığa kavuşan bir başka şey ise, Mercedes’in montajının, çalışma açısından çok iyi olduğuydu."

‘’Bu motoru, homolog ortamda montajlamak zorunda kaldık. Bence Mercedes'teki meslektaşlarımızla ve bize sağladıkları güç ünitesiyle çalışmak, bu motoru, sahip olduğumuz kurulumla başka tür bir homolog araca uydurmayı makul derecede kolaylaştırdı.’’ dedi.

Çeviri: Betim Aker