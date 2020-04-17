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Formula 1 / Son dakika

McLaren’ın dirilişi, koronavirüs nedeniyle ‘gecikebilir’

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McLaren’ın dirilişi, koronavirüs nedeniyle ‘gecikebilir’
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Jonathan Noble
Çeviren: Cem Özel, Editör
17 Nis 2020 15:04

McLaren takım patronu Andreas Seidl, koronavirüs arası nedeniyle takımın yükselişinin gecikebileceğini söyledi.

McLaren, 2019 sezonunda iyi bir yükseliş gerçekleştirip takımlar şampiyonasını dördüncü tamamlamıştı. Ancak bu sene başında patlak veren koronavirüs salgını nedeniyle Formula 1, yakın gelecekte başlamayacak gibi görünüyor.

Seidl, yarışlar yeniden başladığında takımın yükselen formunu koruyacağından emin, ancak üstteki takımlarla aradaki farkı kapatma planlarının gecikebileceğini düşünüyor.

Seidl, “İlk olarak, şu anda en önemli şey bu krizden geçip bir takım olarak ve Formula 1 olarak hayatta kalmak.”

“Bu, herkes için zor bir durum. Ancak bu kriz geçer geçmez, hepimizin aradan önce sahip olduğu olumlu ivmeyle devam edebileceğine eminim.” dedi.

Verilen ara, McLaren’ın ön tarafa yaklaşmak için pist dışında gerçekleştirdiği çabaları da etkiliyor.

Seidl, takım yapısındaki geniş kapsamlı bir revizyon ve planlanan yeni rüzgar tüneli de dahil olmak üzere takımın altyapısındaki birçok gelişimi denetliyor.

“Ayrıca burada, gecikmelerin ne kadar uzun olacağını bilmek hâlâ zor. Ancak kesin olan şey, solunum cihazı üretimi dışında tüm fabrikanın tamamen kapalı olması. Bu da ayrıca, altyapı projelerinin beklemede olduğu anlamına geliyor.”

“Bu projede bizimle birlikte çalışan tüm şirketler ve tedarikçilerle beraber, tekrar yarışlara başladıktan sonra gecikmelerin ne kadar büyük olacağını görmemiz gerek.”

McLaren, 2021’de gelmesi planlanan yeni kuralları, öndeki takımlara yaklaşma fırsatı olarak görüyordu. Ancak bu kurallar 2022’ye ertelendi.

“McLaren olarak bu yeni kuralları 2021 için hazır hale getirmek için çok uğraşıyorduk. Bu bir sır değil. Ancak aynı zamanda bunların neden ertelendiğini tamamen anlıyor ve destekliyoruz.”

“Zamanlama anlamında, kuralların bir sene ileriye alınması ve fabrikaların uzun süre kapalı kalması, griddeki yükselişimizi muhtemelen geciktirecek.”

“Ancak aynı zamanda içerisinde bulunduğumuz zorluk da bu. Gridde tekrar yukarılarda olmak için önümüzdeki aylarda ve yıllarda neler yapmamız gerektiği konusunda net bir planımız var.”

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Teknik kurallar bir yıl ertelenirken, 150 milyon dolarlık bütçe sınırı 2021’den itibaren geçerli olacak. Bütçe sınırının tam detayları hâlâ tartışma konusu ve McLaren, koronavirüs krizine cevap olarak bunun daha da aşağı çekilmesini umuyor.

“Bütçe sınırının mümkün olduğu kadar düşürülmesini istiyoruz. 100 milyon dolar gibi bir rakam önerdik.”

“Herkesin iyi tepkiler verdiğini gördük, büyük bir krizde olduğumuzu ve takımlar ile Formula 1’i korumak için büyük kararlar vermemiz gerektiğini herkesin anladığını gördüm.”

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Bu Haber Hakkında

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Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Filip Cleeren

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