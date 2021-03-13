McLaren'ın difüzör bölgesindeki "farklı" çözümü ortaya çıktı

Bu seneki kural değişiklikleri büyük ölçüde tabanda olsa da, aynı zamanda arka fren kanalları ve difüzörde yer alan kanatların uzunlukları konusunda da kısıtlamalar oldu.

Şu ana kadar daha çok taban tasarımlarına odaklanıldığını gördük ve o bölümde bazı çok zekice fikirler ortaya çıktı. Ancak McLaren takımı, rakiplerinin aksine difüzör bölgesinde farklı bir yol takip etmiş gibi görünüyor.

Aracın yere basma gücünü arttırma konusunda önemli paya sahip olan difüzör üzerinde yer alan sarkıtlar, geçen seneye göre 50 mm daha kısa.

Kural maddesi çok açık gibi görünse de McLaren'ın yeni aracını tanıttığı dönemde difüzör bölgesini saklaması, o bölümde gizli bir şeyler bulduğu konusunda şüphelerin ortaya çıkmasına neden olmuştu.

Takım benzer şekilde aracı piste çıkardığı günden paylaştığı görüntülerde de o bölümü saklamıştı.

Ancak tüm takımlar sakladıkları şeyleri Bahreyn testleriyle birlikte açığa çıkarmak zorunda kaldılar. Yakından çekilen görüntülerde McLaren'ın difüzör kısmında diğerlerinden farklı bir şey yaptığı ortaya çıktı.

McLaren'ın difüzör merkezinin iki yanında yer alan iki sarkıt kanadı kısaltsa da teorik çizginin altına indirecek bir çözüm bulduğu görülüyor.

McLaren MCL35M difüzör Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu çözümde McLaren aerodinamistleri, kırmızı ok ile gösterilen bölgede tabanın geçiş bölgesini geriye doğru uzatmışlar.

Bu sayede daha uzun iç kısımlar difüzörün tavanı dışa doğru genişledikçe kademeli olarak aşağı doğru indirilmiş ve aşağıda birleştirilmiş.

McLaren MCL35 difüzör Fotoğraf: Giorgio Piola

Difüzörde yapılan değişikliği, geçen seneki difüzör tasarımı ile kıyaslayabilirsiniz.

Red Bull Racing RB16B difüzör Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Diğer takımlara baktığımızda difüzör bölgesindeki sarkıtların derinliği düz bir şekilde devam ediyor.

Diğer takımlar muhtemelen McLaren'ın bu tasarımının daha fazla performans getirip getirmediğine bakacaklardır.

Ancak testlerin bitmesine artık 1.5 gün, ilk yarış ise 2 haftadan daha az bir zaman kaldığı için, diğer takımlar bu tasarımı kopyalamak isteseler dahi ilk birkaç yarışa yetiştiremeyebilirler.