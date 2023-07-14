McLaren'in 'alışılmadık' güncellemesi neden Mercedes'in ilgisini çekti?

McLaren geçtiğimiz hafta sonu Britanya Grand Prix'sinde Lando Norris'in yarış için ilk çizgide yer alması ve Max Verstappen'in en büyük rakibi olarak ikinci sırayı elde etmesiyle şaşırtıcı bir performans sergiledi.

Ayrıca daha yavaş olan sert lastiklere sahip olmasına rağmen güvenlik aracının ardından Lewis Hamilton'ı geride tutmayı başarması, birçok rakibin McLaren'in Red Bull Ring ve Silverstone'da araca yeni parçalar eklenmesinden bu yana kaydettiği ilerlemeden etkilenmesine neden oldu.

Sezona potansiyel olarak en yavaş araçla başlayan McLaren'in sezon başından bu yana önemli bir şekilde gelişmesinin ardından, rakipleri Woking merkezli takımın bunu nasıl başardığını anlamak istiyor.

Mercedes teknik direktörü James Allison, Mercedes'in yarış sonrası video bilgilendirmesinde takımının McLaren'in aracında yaptığı değişikliklere ayrıca dikkat ettiğini açıkladı.

Allison, "Tüm takımların geliştirmelerini takip ediyoruz."

"Çok sayıda fotoğraf çekiyoruz ve yarıştan yarışa nelerin değiştiğini anlamaya çalışıyoruz."

"Yeni ya da alışılmadık bir şey ortaya çıktığında not ediyoruz: McLaren güncellemesinin ilginç ve alışılmadık yanı tur zamanında güçlü bir ilerleme kaydetmeleri. Bir sezonun ortasında bu denli rekabetçi bir adım atılması alışılmadık bir durum, onları tebrik ediyorum."

"İyi bir iş çıkarmışlar ve bu bizim için de ilginç bir durum, çünkü yapılan şeylerin tur zamanında büyük bir etki yarattığını görüyoruz."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the Team Prinicpals Press Conference Fotoğraf: FIA Pool

"Dolayısıyla, başka bir rakip takımın yaptığı güncellemeye normalde gösterdiğimizden daha fazla ilgi göstermemize değiyor."

"Bunun ne olduğunu bilmek ve kendi aracımızı geliştirmemizde rol oynayıp oynamayacağını görmek bizim için oldukça yararlı olacaktır." dedi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, McLaren'in sezon içi ilerleme örneğinin F1'de nelerin başarılabileceğini göstermesi açısından cesaret verici olduğunu söylerken, takımın F1'in aero test kısıtlama kuralları sayesinde ekstra rüzgar tüneli süresinden faydalandığını da unutmuyor.

Wolff, "Aracın performansını tamamen değiştiren güncellemeler için çok daha fazla rüzgar tüneli zamanına sahip olmaları yeterince adil ve bu noktada 0.2 saniyeden değil, 1 saniye gelişmeden bahsediyoruz."

"Bence bu spor için iyi. Bu doğru şeyleri yapıp bir araya getirdiğinizi gösteriyor. Bunu Aston Martin'de gördük ve şimdi McLaren'den görüyoruz, bunu sevdim." dedi.

Rüzgar tünelinde geçirilen fazladan zamanın bir faydası olmuş olsa da Wolff, durumun tek açıklamasının bu olduğunu düşünmüyor.

"Bu performansın nedeninin daha fazla rüzgar tüneli süresi olduğunu söylemek istemiyorum, bence burada sadece iyi bir mühendislik ve doğru yolda bir araya getirilmiş iyi kararlar var."

"Şu anda, bu performansı Budapeşte'de tekrarlayıp tekrarlayamayacaklarını görmemiz gerekiyor."

"Bu her zaman marjinal kazanımlarla ilgilidir. Rüzgar tüneline %20 daha fazla zaman ayırırsanız ve bir yılda araç performansında 2 saniye kazanırsanız, bu 0.4 saniye anlamına gelir."

"Dolayısıyla, ek performanslarda 0.4-0.5 saniyeye sahipseniz bu her zaman yardımcı olacaktır. Ancak yine de doğru yeniliğe sahip olmanız, onu iyi tasarlamanız, araca entegre etmeniz, tünel ve simülasyonla ilişkilendirmeniz gerekiyor. McLaren'ı kutluyorum."