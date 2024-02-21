McLaren'in sidepod kanatlı 2024 F1 aracı MCL38 sonunda ortaya çıktı

Bahreyn testlerinden önce birçok takım yeni aracını piste çıkarıp ondan gerçek görüntüler yayınlasa da, McLaren bu konuda çok katı davrandı.

Takım lansmanlarda yeni aracına dair pek görüntü yayınlamadı ve açıklamalarda, bazı fikri hakları son ana kadar korumak istedikleri söylendi. Diğer taraftan yeni aracın görsellerinde özellikle sidepod ve taban bölgesinde karartmalar yapıldı.

McLaren MCL38 piste çıksa da bu sürüşlerden de pek bir şey yayınlanmadı. McLaren MCL38, bugün itibariyle resmen ortaya çıkmış oldu.

Pistten gelen fotoğraflara göre McLaren MCL38'in sidepod hava girişinin alt kısmı değil üst kısmı ileriye doğru uzatılmış ve Mercedes'in eski aracındaki gibi dışarı doğru açılan bir kanat şeklinde kullanılmış.

McLaren'de sabah bölümünde Oscar Piastri, öğleden sonra ise Lando Norris pistte olacak.