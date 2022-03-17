McLaren'ın 2022 F1 aracındaki fren çözümü ortaya çıktı

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Sorunun temeli ön frenlerin tasarımından kaynaklanıyordu. Bu sorun nedeniyle Lando Norris, frenleri aşınmadan art arda çok sayıda tur atamıyordu.

Barselona'daki düşük sıcaklıklar nedeniyle böyle bir sorun yaşanmamıştı. Kış döneminde Barselona'da yapılan testlerde şartlar tam olarak sezonu yansıtmıyor. Bahreyn'deki testlerdeki koşullar ise sezon için daha temsiliydi.

McLaren, geçici olsa da bu hafta sonu gerçekleştirilecek Bahreyn GP için bir çözüm buldu. Gelecek haftalarda daha rafine bir çözümün hazırlanması bekleniyor.

Test döneminde ön fren diski üstünde karbonfiber kaplama kullanan McLaren, yarış hafta sonu için bu kaplamayı metal malzeme ile değiştirdi.

Yeni kaplamanın şeklinde de bazı değişiklikler bulunuyor. Malzeme farkının frenler, jantlar ve lastikler arasındaki termal transferde de etkili olması bekleniyor.

McLaren MCL36 ön fren kıyaslaması - Old: Eski - New: Yeni Fotoğraf: Giorgio Piola

McLaren'ın yaşamış olduğu bu sorun aslında yeni kuralların getirmiş olduğu yeni ve ilginç bir teknik mücadeleyi de ön plana çıkarmış oldu.

Fren sisteminde yer alan parçalar kurallarda değiştirilirken, takımların frenleri soğutma yaklaşımlarında da değişiklik oldu.

Fren disklerinin çapı 278 mm'den 330 mm'ye çıkarılırken üstünde yer alan deliklerin en az 3mm olması gerekiyor. Bu, takımların fren diskleri üzerinde kullanabilecekleri tasarımların kısıtlı olmasına neden oluyor.

Bu açıkçası 18 inç jantlara geçildiği için, tekerlek yuvasında sağlanan çok daha büyük alan nedeniyle ısı dağılımının daha da zorlaşmasına neden oluyor

Bu değişiklikle birlikte jant kapaklarının araçlara eklenmesi ve takımların jant yüzeyinden hava akımını dışarı atma yeterliliklerinin azaltılması, takımların artık frenlerin oluşturduğu ısıyı fren kanalı çitine yerleştirilmiş bir çıkıştan dışarı atması gerektiği manasına geliyor.

Fren sistemindeki daha geniş alan, bazı ilginç tasarımların ortaya çıkmasına neden oldu. McLaren, fren disklerini bir kaplamanın içine koymaya karar veren ekiplerden birisi oldu. Yani frenleme sırasında oluşan hava akımı ve ısının geçişi için açık bir yol bulunuyor.

Red Bull da benzer şekilde fren diski üzerinde bir kaplama kullanıyor ancak bu amaç için farklı bir materyal ve yalıtım malzemesi kullanmış.

McLaren ve Red Bull tam boyutlu bir kaplama kullanırken Alpine takımı fren diskinin ön tarafında bir kaplama kullanmış ve üzerine damla şeklinde çıkışlar eklemiş. Bu çıkışlar, fren diskinden çıkan havanın dışarı atılmasını sağlayacak.