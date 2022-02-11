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McLaren, 2022 aracında Monako GP'deki Gulf renk düzeninden ilham almış

McLaren, 2022 araçlarındaki daha "canlı" renk düzeninde, geçtiğimiz yıl Monako'da kullandıkları tasarıma gelen olumlu geri dönüşlerden etkilendiklerini söyledi.

McLaren, 2022 aracında Monako GP'deki Gulf renk düzeninden ilham almış
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Woking merkezli ekip yeni MCL36 aracının örtüsünü Cuma günü kaldırdı ve aracın, 2021'e kıyasla daha canlı turuncu ve mavi renklerinde olduğu görüldü.

Takım, F1'in yeni döneminde özel bir şeyler yapmak istedikleri için geleneksel papaya renginde değişiklik yapma kararı verdiklerini ve geçtiğimiz yıl Monako Grand Prix'sinde Gulf-markalı araca olan geri dönüşlerin çok iyi olduğunu söyledi.

Yeni mavi olarak adlandırılan renk ile birlikte kullandıkları turuncu, Monte Carlo'da yarışılan renk ile aynı.

Renk düzeni hakkında konuşan McLaren CEO'su Zak Brown, "Papaya rengine döndüğümüzden beri renk düzenimizi evrimleştiriyorduk."

"Araçlarımızın rengini değiştirmek ve çok canlı bir şey yapmak istedik."

"Geçtiğimiz yıl Monako ve Abu Dhabi'de yaptığımız renk düzenlerine taraftarlardan çok olumlu dönüşler aldık ve sevildi."

"Bence bu yıl için tasarladığımız ve hızlı olmasını umduğumuz araca ek olarak bir hızı ve zarafeti var. Bu doğal bir gelişim ve ayrıca şirketimizin ortaklarının da aracın üstünde gözle görünür olduğundan emin olmak istedik." dedi.

Mclaren, renkler her ne kadar Monako'da yarışılan Gulf renk düzenini oldukça anımsatsa da, petrol şirketinin sponsorluğu nedeniyle olmadığını söyledi.

Brown, "Gulf bizimle olan sponsorluğunu artırmadı." diye ekledi.

McLaren, aynı turuncu rengi IndyCar ve Extreme E araçlarında da kullanıyor. Brown, yarış serilerindeki bu tutarlılığın markaya faydası olacağını düşünüyor.

Brown, "Biz McLaren Racing'iz."

"Formula 1'in merkezimizde olduğu ortada. Biz kendimizi tek bir yarış birimi olarak düşünüyoruz. Bu nedenle yarış programlarımızı birbirine bağlamak pozitif olur."

"Bence Extreme E ve eSports'da harika duruyorlar. Bu yüzden, yarış serisi ne olursa olsun insanların onlara bakıp, 'Evet bu bir McLaren.' demesini istiyoruz." dedi.

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