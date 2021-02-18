McLaren'ın 2021'deki belirsiz hedefi ne olacak?

Peki 2021'de Mercedes güç ünitesine dönüş yapan McLaren F1 takımı hangi pozisyonu hedefleyebilir?

İlk bütçe sınırı, yeni aero testi kısıtlamaları ve bir sonraki sene gelecek yeni kurallar öncesindeki büyüleyici yeni sezon öncesinde henüz cevaplanmayan birçok sorudan birisi bu.

Andreas Seidl'ın takım patronluğu ve James Key'in teknik patronluğunda McLaren, son senelerde tüm alanlarda çok büyük ilerleme kaydetti. Renault döneminde aldığı sonuçlarla ve yükselişiyle McLaren, Honda döneminde kaybettiği güveni yeniden kazanmış oldu.

2017'de Honda ile geçirdiği son sene felaket bir şekilde 9. olan McLaren, 2018'de Renault'ya geçmesinin ardından 8. olmasının ardından 4. ve son olarak 3. olarak yükselişi devam ettirdi.

McLaren'ın bu süreçte tamamladığı yapbozda bir parça daha tamamlanmış oldu. Mercedes güç ünitesine geçişle, bir soru işareti daha giderilmiş olacak. Takım, Mercedes güç ünitesiyle gridde en iyi olarak kabul edilen motoru kullanmaya başlayacak.

Diğer taraftan takım, Daniel Ricciardo ile uzun zaman sonra yeniden yarış kazanmış bir pilota sahip olacak. Onun neşeli kişiliğiyle ayrıca takım içerisinde Lando Norris - Carlos Sainz birlikteliğiyle oluşturulan olumlu hava korunmuş olacak.

McLaren için şu anda asıl mücadele, son senelerde kazandığı momentumu 2022'deki yeni döneme mümkün olan en iyi şekilde başlayabilmesi için sürdürmek olacak.

Ancak arkada Aston Martin, Alpine ve yeniden yükselmeye çalışacak Ferrari gibi takımlar varken üçüncülüğü korumak pek kolay olmayacak.

Takım Patronu Seidl, "Öncelikle açıkçası geçen sene üçüncü olmamız bizim için harika bir başarıydı."

"Bu seneye girerken, geçen sene mücadele ettiğimiz rakiplerimizle çok sert mücadele olmasını bekliyoruz."

"Lando, F1'de 3. senesine başlayacak. Onun yanında bu spordaki referans pilotlardan birisi olan Daniel bizimle olacak."

"Şampiyonluk kazanan güç ünitesi aracımızın arkasında olacak. Yine geçen sene yaptığımız gibi önümüzdeki Mercedes ve Red Bull araçlarıyla farkı kapatmak istediğimiz açık."

"Ancak aynı zamanda, Abu Dhabi'deki son tura kadar her şeyimizi vereceğiz. İyimser olmak için çok fazla nedenimiz var. Ve gerçekçi olmalıyız. Bu konuyu böyle görüyoruz." dedi.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, şampiyonadaki pozisyonlarından ziyade Mercedes ve Red Bull'la aradaki performans farkını kapatmaya odaklanacaklarını söyledi.

Takımın esas planı yarış galibiyeti ve şampiyonluk için mücadele etmek olduğundan, sağa sola ya da geçmişe bakmaktan ziyade geleceğe bakmak mantıklı yaklaşım gibi görünüyor.

Birçoğu McLaren için kıstas noktasının geçen sene yakın mücadele ettiği ve aynı güç ünitesini kullanan Aston Martin olacağını düşünüyor.

Brown, Hepimiz mücadeleyi yakından takip edeceğiz. Rekabeti göz ardı etmek aptallık olur. Geçen sene çok yakındı."

"Bu yüzden hedefimiz ön tarafla farkı kapatmak olacak. Özellikle bir takıma ya da kimin hangi motoru kullandığına odaklanmayacağız. Müşteri takımları içerisinde en iyisi olmak istiyoruz ancak aklımızın bir tarafında öndekilerle farkı kapatmak olacak." dedi.

Geçen sene pandemi tüm dünyayı vurduğunda, bütçe sınırı için zorlayan takımlardan birisi içerisinde bulunduğu finansal baskının da etkisiyle McLaren olmuştu.

2022 ve 2023'te büyük takımları daha fazla kısıtlayacak bütçe sınırı; Mercedes, Red Bull ve Ferrari kadar olmasa da McLaren'ı da etkileyecek. Takımın bu süreçte yeniliklere adapte olması gerekiyor.

Brown, "FIA, takımlar ve F1 bu kuralları belirleme ve regüle etme konusunda birlikte çalışıyorlar."

McLaren MCL35M Photo by: McLaren

"İlk yıldan derslerin çıkarılacağından eminim. İlk yıl mükemmel olmayacak ancak onların doğru şeyi başaracağını düşünüyorum."

"Kuralların başarmayı umduğumuz şeyleri başaracağını, yani takımların daha fazla rekabet edeceklerini düşünüyorum. Eskiden bütçe sınırının üstünde harcıyorduk. Bu yüzden bütçe sınırına inmek için bazı ayarlamalar yapmak zorunda kaldık. Birkaç takım daha bunu yaptı."

"Bu seneden dersler çıkaracağımızı düşünüyorum ancak tutarsızlıkların oldukça düşük seviyede olacağını düşünüyorum. Ders çıkarıp ilerleyeceğiz. En önemlisi Andreas ve James'in, bütçe sınırında tam kaynaklara sahip olması olacak."

"Bu yüzden açıkçası bütçe sınırı dahilinde tam performansa odaklanacağız. Bütçe sınırı ile sporda umduğumuz seviyeye geleceğimizden eminim." dedi.

Bütçe sınırı, takımlar arasındaki finansal farkları kapatacak ancak McLaren'ın yine de farklı alanlarda kapatması gereken şeyler var. Seidl, takım olarak hâlâ hibrit dönemin ilk yıllarında kaybettikleri şeyleri toparlamaya çalıştıklarını açıkladı.

Seidl, "Bu sezona girerken takım içerisinde çok fazla pozitif enerji var."

"Tabii ki pilot kadrosu açısından bir kez daha padoktaki en güçlülerden birisine sahibiz ve aracımızın arkasında şampiyonluk kazanmış güç ünitesi olacak."

"Ancak, daha önce Zak'in de söylediği gibi geçen seneki mücadeleyi unutmamalıyız. Geçen sene mücadele ettiğimiz rakiplerimize büyük saygımız var."

"Burada tamamen fabrika takımlarıyla mücadele ediyoruz. Onlar, bizim şu anda sahip olduklarımıza göre daha fazla veri elde edebildikleri yapıya sahipler."

"Bu yüzden bu sezona girerken iyimser olabiliriz, ancak aynı zamanda mümkün olanlar konusunda gerçekçi olmamız lazım. Sahip olduğumuz planı uygulamak, yani F1'de yeniden öne dönebilmek için daha fazla zamana ihtiyacımız var." dedi.

Şu anda Toyota'nın Köln'deki rüzgar tünelini kullanan McLaren'ın en büyük sıkıntılarından birisi, kendine has bir rüzgar tüneli olmaması. Ancak takım, Woking'de bunun için çalışmaları sürdürüyor.

Seidl, "Öndeki ve çevremizdeki bazı takımlarla aynı seviyede olabilmemiz için, fiziksel yapımızı iyileştirirken biraz daha zamana ihtiyacımız olacak."

"En büyük konu açıkçası rüzgar tüneli. Yarış aracının gelişiminde kritik bir yere sahip yeni rüzgar tünelinin ilk faydalarını görmemiz iki seneyi bulabilir. O ana kadar bazı sınırlarımız olacak."

"Aynı zamanda, mevcut koşullarda bile takım olarak ileri yönde adımlar atabileceğimizi düşünüyorum. Bunun üzerinde çalışıyoruz."

"Mercedes ve Red Bull'a yeniden yakın olmak istiyoruz. Gelecekte bir noktada yeniden önde olabilmek için, bu adımlar kilit nokta olacak." dedi.

Bu kış dönemi tüm takımlar için büyük mücadeleleri beraberinde getirdi. Mekanik parçaların büyük ölçüde dondurulması, takımlar üzerindeki baskıyı biraz azaltsa da, McLaren'ın yeni bir motor tedarikçisine geçiyor olması takımın ekstra çalışmasını gerektirdi. Motorun yerleşimi için şaside, gelişim jetonları kullanılarak değişiklikler yapıldı.

Her sene aerodinami tarafında yapılan gelişim, FIA'nın yere basma gücünü düşürme amacıyla yaptığı değişikliklerden etkilendi. Bunun yanında takımlar, 1 Ocak itibariyle 2022 için ilk aerodinami çalışmalarını yapmaya başladılar. Yani yeni yıla girmemizin ardından takımlar, kaynaklarını 2021 için mi yoksa 2022 için mi kullanmaları gerektiğine karar vermek zorunda olacaklar.

Yeni aerodinami testi kısıtlamaları da takımlar için ekstra mücadeleyi beraberinde getirecek. 2020'de üçüncü olan McLaren; Mercedes ve Red Bull karşısında daha fazla rüzgar tüneli ve CFD kullanma zamanına sahip olacak ancak yakın rakipleri Aston Martin, Alpine ve özellikle Ferrari karşısında bu sistemleri daha az kullanabilecek.

2021 ve 2022 programları bir süre paralel bir şekilde yürütüleceği için, rüzgar tünelindeki her bir sürüş çok değerli olacak. Bunun dışında gelecek sene Aerodinamik Test Kısıtlamaları daha ciddi olacak çünkü takım pozisyonlarına göre kullanım kısıtlamaları iki kat artacak.

Yani 2021'de şampiyonada elde edilecek iyi pozisyon, 2022'de daha az gelişim hakkına neden olacak.

Key, "Şampiyonayı yukarılarda tamamlarsanız, gelecekte rüzgar tüneli kullanımı açısından biraz cezalandırılacaksınız. Bunu kabul edeceğiz çünkü oyunun bir parçası olacak."

"2021 ve 2022 kaynaklarını ayırma açısından etkisi minimum olacak. Benzer bir program ve zamanlamaya sahip olacağımızı, her bir araçta normalde planladığımız haftalarda çalışacağımızı düşünüyorum."

"Şampiyonada 7 ya da 8. olsaydık, o zaman daha fazla sürüş olacağı için biraz fark olurdu ve farklı bir program uygulayabilirdik."

"Bütçe sınırı ile iki araç projesini birden sürdüreceğimiz için zorlayıcı bir sene olacak. Ancak tabii ki her takım için aynısı olacak." dedi.

Büyük hayalleri olan tüm takımlar gibi, McLaren da 2022'yi griddeki pozisyonunun değişimi için bir fırsat olarak görüyor ve büyük ölçüde yeni kurallara iyi hazırlanmaya odaklanmış durumda.

2021'yi büyük sonuçlar almak için kurban etmeden uzun vadeli projeye odaklanmak, esas mücadele olacak gibi görünüyor.

Seidl, "Bu sene de rekabetçi olmak istiyoruz. Bu yüzden ilk birkaç yarışın ardından bu seneki aracı ne kadar uzun süre geliştireceğimize anlık olarak karar vereceğiz."

"Mevcut yolculuğumuz açısından, iyi bir sene geçirmek, mevcut pozitif momentumu korumak önemli. Ancak aynı zamanda büyük resmi kaybetmemek de önemli."

"Gelecek senelerde, önümüzdekilerle farkı kapatmak istiyoruz, burası net. Önümüzdeki senelerde yeniden yarış galibiyetleri için mücadele ettiğimiz pozisyonda olmak istiyoruz."

"Bunu başarmak için, 2022'deki büyük değişikliklerin olacağı yeni kuralları bir fırsat olarak kullanmamız önemli olacak. Şu an için bu noktadayız." dedi.