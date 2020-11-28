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Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Sorunun nedenini henüz bulamadık"

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Sainz: "Sorunun nedenini henüz bulamadık"
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Bahreyn'de sıralama seansı sırasında Carlos Sainz'in aracı garip bir şekilde kendi kendine arka düzlüğün sonunda spin attı ve Carlos'un daha yüksek bir sıralama elde etmesini engelledi. İspanyol pilot buna sinirlenirken İngiliz takım henüz sorunun kaynağını bulamamış.

Sainz'e bunun yarış için iyi şansa işaret olup olmadığı sorulduğunda: "Evet, iyi şans; mekanik bir arıza. Mekanik sorunlar kötü şans değil; günün sonunda bunlar yarışta, F1’de yaşanan şeyler ama bunun olmamasını isteyeceğim bir gün olsaydı o, bugün olurdu." dedi.

Arızanın nedeni sorulduğunda Sainz: "Sadece 1 yumuşak hamur setiyle 2. Sıralama seansına geçmeyi başardım, bunu yapabilen çok az kişiden biriydim. Tüm hafta sonu çok rahat hissettim ama 3. sıralama seansına geçmek için hızlanmaya başlayınca, ki gayet kolay duruyordu, o arızayı yaşadık."

“Arka fren sisteminde miydi bilmiyorum. Henüz tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Henüz bir şeyi onaylayamam çünkü biz de %100 bilmiyoruz.”

1 orta hamur setini kaybetmiş olabilecekken yarış sırasında yükselme umudu sorulduğunda ise 26 yaşındaki pilot: "Evet, geri yükselebilirsiniz ama çok karmaşıklaşıyor. Özellikle ilk 10’dakiler orta hamurlarla başlayacağı için onların arkasında başlayacak bizlerin onlara karşı herhangi bir avantajı olmuyor."

"2 orta hamur seti bıraktım, ilki parçalanacak ve onu kullanamayacağıma eminim. Bu da beni yarış için zor bir duruma sokuyor. Yarış için daha sert hamurları bırakmak adına çok çalıştık ve şimdi başımıza bu geldi..."

"Eğer o blokajla lastik setimizi kaybettiysek bizi çok az seçenekle bırakıyor, Pazar günü için çok az seçeneğimiz kalıyor. O yüzden sinirliyim, özür dilerim ama çok sinirliyim." diyerek sözlerini noktaladı.

Sainz'in takım patronu Andreas Seidl'a aracın verdiği garip tepkinin sebebi sorulduğunda ise: "Doğrusu henüz bilmiyoruz, analiz etmemiz gerekecek. Galiba arka aks kilitlendi ve Carlos’un yapabileceği hiç bir şey yoktu. Hayal kırıklığına uğradık çünkü bugün rekabetçi bir aracımız vardı." dedi.

Seidl sözlerine devam etti: "Ne yazık ki Lando, son denemesinde 1. virajda küçük bir hata yaptı ve Carlos tüm hafta sonu iyi görünüyordu, o yüzden çok üzücü. Ama şimdilik hepsi bu kadar, şimdi Carlos’un aracında ne olduğunu analiz etmemiz; kendimizi sıfırlamamız ve yarın yeniden başlamamız gerekiyor."

"Birçok zorlukla ilginç bir yarış olacak, 2 ya da daha fazla pitstop olacak ve geri gelmek için çalışmamız gerekecek."

Orta hamur setinin kullanılıp kullanılamayacağı sorulduğunda ise takım patronu : "Kullanıp kullanamayacağımıza bakmamız gerekecek çünkü dediğiniz gibi, yarış stratejisine zarar verebilir."

"Bence halen puan kazanabiliriz çünkü az önce dediğim gibi strateji ve lastik yönetimi açısından zorluklarla dolu bir yarış olacak ve Carlos o konuda genelde çok iyi."

"Ümit ediyorum ki önümüzdeki bizden daha yavaş araçları hızlıca geçebilelim." diyerek sözlerini tamamladı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz Jr.
Takımlar McLaren
Editör Memet Kağan Bilgili

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