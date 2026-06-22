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Formula 1 Avusturya GP

McLaren’den V8 motorlara destek: “Kulağa harika geliyor”

Zak Brown, Formula 1'de gelecekte V8 motorlara dönme ihtimaline destek verdi.

Neşe Akkoyun
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Zak Brown, McLaren

Zak Brown, McLaren

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

McLaren CEO'su Zak Brown, bir sonraki motor kuralları döngüsünde V8 motorların geri getirilmesi fikrine destek verdiğini açıkladı. FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, bu planı normal şartlarda 2031 yılı için önerse de değişikliğin daha erken gelebileceği söyleniyor.

Bu sezon devreye giren mevcut güç ünitesi kuralları, batarya gücünü ön plana çıkardığı için çoğu pilot tarafından eleştirilmişti. Gelecek nesil motorlara dair tartışmalar sürerken, Zak Brown şu ana kadar duyduklarından memnun olduğunu dile getirdi.

Yabancı basın mensuplarına konuşan Brown, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Günün sonunda teknoloji tarafını motor tedarikçimiz Mercedes'e bırakmamız gerekiyor.” 

“Ancak başkandan V8 motor, daha büyük bir içten yanmalı motor, doğru yakıt, daha az batarya, daha az hibrit ve daha fazla ses hakkında duyduğumuz her şey kulağa harika geliyor.” 

“Benim teknik bilgim bunun ötesine geçmiyor ama bence bu denemeye değer, mantıklı bir karar gibi görünüyor."

Zak Brown, McLaren

Zak Brown, McLaren

Fotoğraf: Sona Maleterova / Getty Images

McLaren, spordaki 60 yıllık tarihi boyunca hiçbir zaman kendi güç ünitesini üretmedi. Ancak Brown, böyle bir projenin uygulanabilir görünmesi halinde McLaren'in bu yaklaşımını değiştirebileceğinin sinyalini verdi: "Önümüzdeki kuralların nasıl şekilleneceğini bekleyip görmemiz gerekiyor.” 

“Eğer kuralları ilginç bulursak, belki o zaman bir göz atabiliriz; ancak o zamana kadar geleceğin ne getireceğine dair sizin bildiğiniz kadarını biliyoruz.” 

“Şu aşamada, bugün bulunduğumuz yere ve gelecekte ne olmayı hedeflediğimize odaklanmak dışında bir şey yapmak sadece dikkat dağıtıcı olur."

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