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Formula 1 Monako GP

McLaren’den Monako sonrası özel önlem: Barselona'da pit yolu ölçüldü

McLaren, Monako Grand Prix’sinde yaşanan pit yolu cezalarının ardından Barselona hazırlıkları esnasında pit yolunu ölçtü.

Neşe Akkoyun
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Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Geçtiğimiz hafta Monako sokaklarında düzenlenen yarışa, pit alanındaki hız sınırının aşılması gerekçesiyle verilen cezalar damga vurmuştu. George Russell, Mercedes takımının lastik değiştirmeden önce 5 saniyelik cezayı beklememesi üzerine puan alma şansını tamamen yitirmişti.

Cezayı kurallara uygun çekmediği için "pitten geçme" cezası alan Russell, yarışı ancak 12. sırada bitirebilirken takım arkadaşı Andrea Kimi Antonelli, Monako GP'sini kazanan isim olmuştu. 

Benzer şekilde, hız sınırını aştığı için iki kez 5 saniye cezası alan Pierre Gasly de bu yüzden üçüncülüğü ve podyumu kaybetmişti.

Oscar Piastri, McLaren MCL40

Oscar Piastri, McLaren MCL40

Fotoğraf: Erik Junius

Alpine takımı, Gasly’nin podyumuna mal olan bu cezaya itiraz etti. Alpine ve bazı rakip takımlar, hız koridorunun giriş ve çıkış noktalarını doğru tespit edecek şekilde ayarlanmadığına inanıyor. Formula 1 yönetimi, Cadillac’ın gelişiminin ardından eklenen yeni garaj nedeniyle bu yıl Monako pit yolunda yapısal değişikliklere gitmişti.

Monako’da pit yolundaki hız ihlali gerekçesiyle ceza alan bir isim de McLaren pilotu Oscar Piastri’ydi. Avustralyalı pilotun 60 km/s olan hız sınırını sadece 0.1 km/s ile aştığı tespit edilmiş, Takım Patronu Andrea Stella ise bu durumun virajı çok içeriden almaktan kaynaklanabileceğini belirtmişti.

Stella, Monako GP'sinin ardından yaptığı açıklamada, "Girişe biraz kestirmeden döndüğümüz için böyle bir durum yaşandığını tahmin ediyoruz. Şu anki düşüncemiz bu, bu yüzden Oscar’a bundan kaçınmasını söyledik.” 

“Ancak ilk başta durum tam anlaşılamamıştı." ifadelerini kullanmıştı.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

McLaren, Monako’da yaşanan bu ceza durumunun bir benzerini Barselona GP'sinde yaşamamak konusunda oldukça kararlı. Öte yandan Formula 1 yönetimi, İspanya GP'sinin ev sahipliğini Madrid'in devralacak olması nedeniyle, Barselona'daki bu yarışın adını bu sezon için "Barselona-Katalonya GP" olarak değiştirdi.

Gazeteci Thomas Maher, X hesabı üzerinden McLaren personelinin Circuit de Barselona-Catalunya pistinde pit yolunu ölçtüğü anların fotoğraflarını paylaştı. 

Monako’daki olayların ardından bu işlem takımlar için "son derece kritik" bir hal almış durumda. Öyle ki McLaren ekibi, bu ölçüm için analog bir yöntem tercih etti.

Piastri, geçtiğimiz yıl Barselona’daki İspanya GP'sinde pole pozisyonunu almış, en hızlı turu atmış ve yarışı kazanmayı başarmıştı. 

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