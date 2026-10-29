Formula 1 Amerika GP

McLaren’den Meksika GP’ye özel tasarım: Taraftar hayalleri MCL40 ile buluşuyor

McLaren ve ana ortağı Velo, Meksika’da Lando Norris ve Oscar Piastri’nin araçlarında yer alacak taraftar esintili özel renk düzenini tanıttı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 29 Eki 2026 06:00

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Meksika Grand Prix’si öncesinde McLaren, "Turuncu Aile" olarak adlandırdığı taraftar kitlesinin yaratıcılığını ve tutkusunu kutlayan özel bir tasarıma imza attı. Sezon boyunca sürdürülen “Live Your Fandom” kampanyası kapsamında dünyanın dört bir yanından toplanan en özgün taraftar hayalleri, özel çıkartma tarzı illüstrasyonlara dönüştürüldü.

Lando Norris ve Oscar Piastri’nin yarıştığı MCL40 araçlarının üzerinde, garaj tasarımında ve takımın tüm alanlarında yer alacak olan bu tasarım, taraftar hikayelerini doğrudan F1 padoğunun merkezine taşımayı amaçlıyor.

Özel tasarımı değerlendiren McLaren Racing Pazarlama Direktörü Louise McEwen, şu ifadeleri kullandı: "Turuncu Aile, McLaren’e duyulan ortak bir tutkuyla kenetlenmiş durumda.”

“Bu özel renk düzeni de taraftarlarımızın hikayelerini doğrudan takımın kalbine yerleştiriyor. Bireysel fikirleri tek bir kolektif tasarımda bir araya getirerek, motor sporlarının en büyük sahnelerinden birinde taraftarlarımızın yaratıcılığını kutluyoruz."

McLaren takımı, araç tasarımının yanında aynı zamanda Norris ve Piastri'nin giyeceği özel yarış tulumlarını da paylaştı.

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- Motorsport.com Ekibi

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