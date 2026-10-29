Formula 1 Amerika GP

McLaren’den Meksika GP’ye özel tasarım: Taraftar hayalleri MCL40 ile buluşuyor

McLaren ve ana ortağı Velo, Meksika’da Lando Norris ve Oscar Piastri’nin araçlarında yer alacak taraftar esintili özel renk düzenini tanıttı.

Neşe Akkoyun

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 29 Eki 2026 06:00

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Ekran Resmi 2026-10-28 15.10.59

Meksika Grand Prix’si öncesinde McLaren, "Turuncu Aile" olarak adlandırdığı taraftar kitlesinin yaratıcılığını ve tutkusunu kutlayan özel bir tasarıma imza attı. Sezon boyunca sürdürülen “Live Your Fandom” kampanyası kapsamında dünyanın dört bir yanından toplanan en özgün taraftar hayalleri, özel çıkartma tarzı illüstrasyonlara dönüştürüldü. 

Lando Norris ve Oscar Piastri’nin yarıştığı MCL40 araçlarının üzerinde, garaj tasarımında ve takımın tüm alanlarında yer alacak olan bu tasarım, taraftar hikayelerini doğrudan F1 padoğunun merkezine taşımayı amaçlıyor.

Özel tasarımı değerlendiren McLaren Racing Pazarlama Direktörü Louise McEwen, şu ifadeleri kullandı: "Turuncu Aile, McLaren’e duyulan ortak bir tutkuyla kenetlenmiş durumda.” 

“Bu özel renk düzeni de taraftarlarımızın hikayelerini doğrudan takımın kalbine yerleştiriyor. Bireysel fikirleri tek bir kolektif tasarımda bir araya getirerek, motor sporlarının en büyük sahnelerinden birinde taraftarlarımızın yaratıcılığını kutluyoruz."

McLaren takımı, araç tasarımının yanında aynı zamanda Norris ve Piastri'nin giyeceği özel yarış tulumlarını da paylaştı.

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Perez: "Bottas'ın yerine başka biri gelse bile benim performansıma yetişmesi zor"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Neşe Akkoyun



2026 MotoGP Malezya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MotoGP

MotoGP

Avustralya GP

11 s

2026 MotoGP Malezya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



Steiner ve Hill’den Hamilton’a destek: “Bu yüzden Ferrari’nin umutları yıkılıyor”

Formula 1

Formula 1

Amerika GP

12 s

Steiner ve Hill’den Hamilton’a destek: “Bu yüzden Ferrari’nin umutları yıkılıyor”



Wolff, Antonelli’nin gelişimini anlattı: “Bu başarı bir anda gökten zembille inmedi”

Formula 1

Formula 1

Amerika GP

13 s

Wolff, Antonelli’nin gelişimini anlattı: “Bu başarı bir anda gökten zembille inmedi”

Son Haberler



McLaren’den Meksika GP’ye özel tasarım: Taraftar hayalleri MCL40 ile buluşuyor

Formula 1

F1 Formula 1

Amerika GP

3 dk

McLaren’den Meksika GP’ye özel tasarım: Taraftar hayalleri MCL40 ile buluşuyor



Alex Marquez: "Sprint yarışlarının sayısı genç sürücülerin geleceğini tehdit ediyor"

MotoGP

MGP MotoGP

Avustralya GP

10 s

Alex Marquez: "Sprint yarışlarının sayısı genç sürücülerin geleceğini tehdit ediyor"



2026 MotoGP Malezya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MotoGP

MGP MotoGP

Avustralya GP

11 s

2026 MotoGP Malezya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



Perez: "Bottas'ın yerine başka biri gelse bile benim performansıma yetişmesi zor"

Formula 1

F1 Formula 1

Amerika GP

11 s

Perez: "Bottas'ın yerine başka biri gelse bile benim performansıma yetişmesi zor"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik

Formula 1

Özellik

Formula 1 17 Mar 2018

Ekleyen Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik

Formula 1

Özellik

Formula 1 13 Şub 2018

Ekleyen Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik

Formula 1

Özellik

Formula 1 11 Şub 2018

Ekleyen Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik

Formula 1

Özellik

Formula 1 6 Şub 2018

Ekleyen Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol