McLaren'ın orta grubun önünde kalmak için yaptığı değişiklikler

Takım bu gelişimi sürdürmek için sonuna kadar zorluyor. Giorgio Piola ve Matt Somerfield, Woking merkezli takımın gelişim adımlarına kendi merceklerinden de baktılar.

McLaren, geçen sene kullandığı konseptin DNA'sını taşıyan, geliştirilmiş bir ön kanadı test etti. Ancak bu ön kanat belirli ve önemli farklılıklara sahip.

En önemli değişiklik taban levhası dizaynında yapılan değişiklik oldu. Sadece ana profil düzleştirilmedi (mavi ok), aynı zamanda kanadın dış ucuna dudaklı bir bölüm eklendi (kırmızı ok). Geçen senenin dizaynını iç resimde görebilirsiniz.

Taban levhasının şeklinde yapılan bu değişiklik, taban levhası tarafından yaratılan girdabı daha yumuşak hale getiriyor. Aynı zamanda taban levhasının ucunda bulunan yeni dudaklı profilde güçlü bir basınç irtifası yaratılmış durumda, böylece hava akışı içeri yönlendirilecek ve akış oradan kenar plakası ile ön kanadın dışına aktarılacak.

Bu değişikliklerden en çok verimi alabilmek için, ana levhanın şeklinde belirli ayarlamalar yapıldı, an itibariyle dış bölümde daha sığ bir bölüm bulunmakta (siyah ok), üst kanatçık ise 2019'da iki parça olarak kullanılırken bu sene bir düz parça olarak kullanılmaya başlandı (yeşil ok).

Böylece flaplerin açısında yapılacak değişikliklerde, sadece iç kısım değil tüm taban hesaba katılacak.

McLaren MCL35 difüzör detayı Fotoğraf: Giorgio Piola

Aracın arka tarafında yapılan değişiklikler de gayet belirgin duruyordu. Takım testlerin ikinci haftasında MCL35'e yeni bir taban ve difüzör eklemiş durumda.

Aracın arkada bulunan difüzöründeki en büyük değişim dış taraftaki değişim olarak göze çarpıyor. Takım an itibariyle daha dik eğimli bir tavanı ve daha eğimli Gurney tipi aspiratör şeritlerine önem vermeye başlamış durumda.

Daha da önemli olarak, bu değişimler difüzörün daha büyük olan iç boyutlarına avantaj sağlıyor, ki takım taban bağlantısının yüksekliğini artırmıştı.

Diğer önemli ve ilgi çekici dizaynların fotoğrafları ise şunlar: