McLaren'dan Red Bull'a gönderme: "Çirkin bir şekilde yarışmak bize göre değil"

Bir dizi güncellemenin ardından McLaren son haftalarda Red Bull ile arasındaki performans farkını kapattı ve son altı yarışta en yüksek puanı elde eden takım oldu.

McLaren'in öne geçmesi, Brown ile Red Bull takım patronu Christian Horner arasındaki gerilimi yükseltti ve bu durum Avusturya GP'deki Verstappen-Norris temasıyla daha da arttı.

Sergio Perez'in Red Bull'daki performans mücadelesi, McLaren'in sezonun yarısına gelindiğinde aradaki 78 puanlık farkı kapatması için bir fırsat yarattı.

Her iki takımın da 2024 sezonunun ikinci yarısında kıyasıya mücadele etmesi beklenirken Brown, McLaren'ın sınırları aşmadan Red Bull'a karşı mücadele etmeye hazır olduğu sözünü veriyor.

Brown, "Başa baş gitmeye hazırız."

"Çirkin bir şekilde yarışmak McLaren'a göre değil. Başa baş mücadele edebilirsiniz ama bu konuda çirkin olmak zorunda değilsiniz."

"Onlar her ne pahasına olursa olsun kazanma zihniyetine sahip gibi görünüyorlar. Biz bu şekilde yarışmıyoruz ama onlarla başa baş mücadele edebileceğimizi ve mücadeleyi kendi yöntemlerimizle sürdürebileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

McLaren'ın ara sıra podyuma çıkmak yerine galibiyet için mücadele etmenin getirdiği baskı ve spot ışıklarıyla nasıl başa çıktığı sorulduğunda Brown, önde mücadele etmenin getirdiği baskının özellikle pit duvarını etkilemediğini açıkladı.

"Bu heyecan verici. Bir gün yarış galibiyeti elde edip bir gün beşinci ve sekizinci olmanın stresi çok büyük olsa da keyifli bir süreç."

"Pit duvarında Andrea [Stella, takım patronu], Randy [Singh, yarış direktörü] konuşurken yapılan şeylerin kazanmak için mi yoksa 10. sıra için mi yapıldığını anlayamazsınız. Arada bir fark olmuyor ve görmek istediğimiz şey de bu."

"Pit duvarında "Aman Tanrım, lideriz" gibi bir şey yok. Bu her zamanki gibi bir iş, bu yüzden takım kesinlikle buna hazır."

Son birkaç sezondur McLaren, galibiyetten uzakta yer alıyordu. Ancak Brown, takımın mevcut konumlarına alışmak için takım tarihinde pek çok deneyimleri olduğunu söylüyor.

"McLaren'ın geçmişinde çok sayıda yarış galibiyeti ve şampiyonluk var. Bu yüzden benim için biraz daha yeni olsa da, Andrea Stella McLaren'daki pek çok insan gibi dünyanın en iyi sürücülerinden ve en iyi takımlarından biriyle bunu yaptı."

"Galibiyetler için açız ve kendimizi çok eleştiriyoruz. Eğer bir hata yaptıysak, yarış sonrası çok detaylı bir analiz yapıyoruz."

Lando Norris, McLaren F1 Takımı, 2. sıra, McLaren kutlama toplantısında McLaren Racing CEO'su Zak Brown'ın üzerine şampanya döküyor Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Motorsport.com/Autosport'un Norris'in yarış tekniğinde hâlâ geliştirmesi gereken unsurlar olup olmadığı sorusuna Brown, "Dünya Şampiyonluğu'nu kazanmak için herkesin %100 performans göstermesi gerekiyor."

"Lando her piste çıktığında bir şeyler öğreniyor. Ayrıca artık galibiyetleri de var. Max, Lewis ve [Michael] Schumacher kadar çok kazandığınızda, bu size çok fazla deneyim kazandırır."

"Lando hâlâ yarış kazanma deneyimini kazanıyor ki bence bu harika bir şey çünkü bunu kazanmanın tek yolu kendini geliştirmeye devam etmek."

"Şu anda şampiyon olabilecek durumda ama bu daha da iyi olamayacağı anlamına gelmiyor."

"Bence Max bugün şampiyonluklarının birinci ya da ikinci yılında olduğundan daha iyi bir sürücü, yani F1'de sürücüler sürekli olarak kendilerini geliştiriyorlar." dedi.