McLaren'dan Mercedes farkı analizi: "Eksikliğin %70'i virajlarda"

2026 sezonunda McLaren, şu ana kadar henüz Grand Prix zaferi elde edemezken, Mercedes ise sekiz yarışın yedisini kazanarak güçlü bir tablo çizdi. Mercedes aynı zamanda McLaren'ın kullandığı güç ünitesini sağlayan üretici konumunda bulunuyor.

Sezona güç ünitesinin verimli kullanımı konusunda sıkıntılarla başlayan McLaren, son yarışlarda önemli ilerleme kaydetse de Andrea Stella'ya göre temel problem hâlâ devam ediyor.

İtalyan takım patronu, McLaren ile Mercedes arasındaki farkın ortalama 0.3-0.4 saniye seviyesinde olduğunu ve bunun büyük kısmının viraj performansından kaynaklandığını söyledi.

Stella değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Mercedes ile olan farkımıza baktığımızda bu genellikle 0.3-0.4 saniye arasında. Bunun yaklaşık %70’i virajlarda, %30’u ise düzlüklerde çıkıyor."

"Virajlarda bunun sebebi oldukça net: Onların aracı bizden daha fazla yere basma kuvveti üretiyor. Bu konuda çalışıyoruz ve üzerinde iyi projelerimiz var."

Andrea Stella, McLaren, Zak Brown, McLaren Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Düzlüklerdeki %30'luk fark ise bizim aracımızdaki aerodinamik sürüklenmeden kaynaklanıyor olabilir. Ancak aynı zamanda güç ünitesini kullanım şeklimizle de ilgili olabilir."

Stella, GPS verilerinin incelendiğinde düzlüklere çıkış hızlarında yaklaşık 0.1-0.2 saniyelik kayıp görüldüğünü de belirtti.

"GPS verilerine baktığınızda farklı araçların karakteristiklerini görebiliyorsunuz. Düzlüklerde en az 0.1-0.2 saniye kaybettiğimiz net şekilde görülüyor."

"Bunu tersine mühendislikle analiz etmek zor, çünkü birkaç km/s farkın nereden geldiğini ayırmak kolay değil. Bu hem sürüklenme hem de güç ünitesi kullanımından kaynaklanabilir."

McLaren patronu, güç ünitesi tarafında büyük farklar varsaymanın doğru olmadığını ancak aerodinamik açıdan Mercedes'in daha avantajlı olduğunu kabul etti: "Güç ünitesi tarafında farklardan bahsedemem. Eğer aynı olduğunu varsayarsak, kalan fark aerodinamik sürüklenmeden geliyor olabilir."

"Mercedes'in bizden daha düşük sürüklenmeye sahip olduğunu kabul etmek gerekiyor. Farklı vites oranlarımız var ve bu da etkili olabilir. Ama bizim kontrol edebildiğimiz şey, MCL40 üzerindeki sürüklenmeyi azaltmak."

"Şu anda tamamen buna odaklanıyoruz ve Mercedes HPP ile çok yakın çalışmayı sürdürüyoruz."