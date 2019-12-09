McLaren'dan ayrılan aero şefi Cattelani Haas'a geçiyor

McLaren, Andreas Seidl'in gelişiyle birlikte hız kazanan yeniden yapılanma sürecini büyük ölçüde tamamladı. Takım şimdi son hamleleri yapıyor ve bu kapsamda takımın aero şefi Guillaume Cattelani ile yollar ayrıldı. Motorsport.com, McLaren'la iletişime geçti ve İngiliz ekip ayrılığı doğruladı. Cattelani şimdi zorunlu bekleme süresinde ve bunun ne kadar uzun süreceği McLaren'la yapılacak görüşmelere bağlı olacak. Fakat altı aylık geçiş döneminden önce yeni takımına katılması oldukça muhtemel.

Son gelen bilgilere göre Cattelani, 2020'nin başında Haas'a ya da Dallara'ya katılacak. Hangi pozisyonda olacağı ve ne zaman başlayacağı henüz tam olarak bilinmiyor.

Motorsport.com'a konuşan Haas sözcüsü, "Prensip olarak personel konularını basın önünde konuşmuyoruz." diyerek açıklama yapmayı reddeti.

Geçmişine bakıldığında Haas'a geçme ihtimali oldukça yüksek görünüyor. 2004-2006 yılları arasında Dallara'nın aerodinamik danışmanıydı ve Dallar şimdilerde Haas'ın en önemli şasi partneri.

Cattelani, 1998-2003 yılları arasında Lola, 2006-12 yılları arasında Peugeot (Le Mans) ve 2013 yılında ise Lotus'ta çalıştı.

2014'te McLaren katılan Cattelani'nin ayrılığının kesin sebebi bilinmiyor ancak Andreas Seidl'in isteği üzerine takımdan ayrıldığı düşünülüyor.

Seidl ve teknik patron James Key, şu anda uzun vadeli şekilde en iyi teknik ekibi oluşturmaya çalışıyor.

Cattelani'nin yerini kimin alacağı bilinmiyor ancak içeriden bir ismin oraya geçmesi bekleniyor. Yine de uygun bir isim çıkması halinde dışarıdan birisinin gelme ihtimali de düşük değil.