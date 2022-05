McLaren'da yeni tabanı ilk Norris test edecek

McLaren bu hafta sonu Aston Martin ve Alfa Romeo ile birlikte en büyük güncelleme paketini getiren üç takımdan birisiydi.

Takımın getirdiği güncellemeler arasında ön kanat planyaları, ön süspansiyon, fren kanalları, taban, difüzör, motor kapağı, soğutma kanalları, arka kanat ve arka fren kanatçıkları yer alıyor.

Fakat antrenman turlarında yeni tabanı sadece Lando Norris'in kullanmasına karar verildi.

İngiliz pilot, antrenman turlarına yeni tabanla katılacak ve her şey umduğu gibi çalışırsa, o zaman takım Daniel Ricciardo'nun aracına da yeni güncellemeyi verecek.

Böylelikle iki pilot da yeni güncellemeyle çalışacak.

Ricciardo eski tabanı kullanacağı için kıyas yapma fırsatı yakalayacaklar. Bir bakıma takım, her iki sürücü için de yeterli parçaya sahip ancak her şey beklendiği gibi çalıştığı takdirde bunları kullanmak istiyorlar.

Norris güncellemeler hakkında şöyle dedi: Bu hafta sonu için hazırladığımız büyük bir aerodinamik güncelleme paketi var ve nasıl çalıştığını anlamak adına hemen zorlamaya çalışmak önemli olacak."

"Test döneminde Barselona'da iyi bir iş çıkarmıştık ama son sektörde zorlanacağımızı düşünüyorum."

"Yine de yaşadığımız zorluklardan sonra toparlanabileceğimizi gösterdik. En büyü kartımız hemen işe yarayan güncellemeler getirmekti ve bu trendi Barselona'da sürdürmemizi umuyorum."

Lando Norris, McLaren, plays a game of table tennis with Timo Glock of Sky Sports in the paddock

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images