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McLaren'da Norris temkinli, Piastri iyimser

Chrome sponsorluğu kapsamında Britanya GP'ye özel krom tasarımla katılan McLaren pilotları, Cuma günkü antrenmanların ardından birbirlerinden farklı açıklamalarda bulundular.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Lando Norris, McLaren MCL60

McLaren ve Lando Norris, büyük güncellemelerin ardından Avusturya GP hafta sonunda oldukça güçlü bir form sergilemişti.

Bu hafta sonu Silverstone'da Oscar Piastri de aynı güncellemeleri aldı. Cuma günkü ilk antrenmanlarda Norris daha hızlı olan taraftı ancak öğleden sonraki seansta durum değişti ve Piastri ilk 10 içerisinde yer aldı.

Norris, Avusturya'nın ardından aracın dengesinde daha fazla zorlandığını söylerken, Piastri ise ilk antrenman seansındaki hidrolik sızıntısına rağmen verimli bir gün olduğunu ifade etti.

Günü 14. sırada tamamlayan Norris, "Biraz sıkıntılı bir gündü. Aracın dengesi konusunda biraz fazla zorlandım, dolayısıyla kendime güven konusunda da zorlandım. En iyi başlangıçlardan birisi olmadı ancak yine de veriler üzerinde çalışmak için oldukça fazla zamanımız var. Muhtemelen Avusturya ile aynı seviyede değiliz ancak yine de araçtan daha fazlasını çıkarabileceğimizi biliyoruz." dedi.

Oscar Piastri, McLaren MCL60

Oscar Piastri, McLaren MCL60

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Günü 9. sırada tamamlayan Piastri ise, "Oldukça verimli bir gün olduğunu söyleyebilirim. Araçta ince ayarları bulmak için hâlâ biraz çalışmamız gerekiyor ancak genel olarak oldukça sağlam bir gündü. Aracı daha iyi hale getirmek için neler yapabileceğimize bakmalıyız. Hava koşulları büyük rol oynayacak, bu yüzden neler yapabileceğimizi göreceğiz. Genel olarak fena bir Cuma günü olmadı. Güncellenmiş araçla iyi bir ilk gün geçirdik." dedi.

Takım Patronu Andrea Stella, "Silverstone'da kuru ve güneşli koşullarda verimli bir antrenman geçirdik. İyi hava şartları, yeni lastikler ve güncellenmiş aerodinamik parçalarımızla yoğun bir test programını tamamlamamızı sağladı. Güç dengesi ilginç görünüyor. Bazı araçlar düşük yakıtta hızlı görünürken, diğerleri uzun sürüşlerde güçlü göründü. Bu yüzden, hava şartlarını hesap dışında tutarak bizi ilginç bir hafta sonunun beklediğini düşünüyorum." dedi.

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