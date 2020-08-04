McLaren’a, Sainz’ın lastiği konusunda hiçbir uyarı gelmemiş

İspanyol sürücü iyi bir beşincilik alacak gibi görünüyordu, ancak Valtteri Bottas’ın lastiğinin patlamasıyla beraber dördüncülüğe yükseldi. Ancak sondan ikinci turda kendisinin de lastiği patladı.

Son tura girilirken pite gelen Sainz yarışı 13. sırada tamamlarken, takım arkadaşı Lando Norris’in beşinciliği bunu biraz da olsa telafi etti.

Seidl, lastik patlayana kadar lastik ömrüyle ilgili hiçbir endişeleri olmadığında ısrar etti.

Seidl, “Hayır, hiçbir uyarı yoktu. Carlos sert lastiklerdeki stintinin başlarında bazı titreşimler olduğunu rapor etti. Ancak aşırı bir şey yoktu.”

“Lastik birden öldü ve bu açık şekilde takım ve özellikle Carlos için çok üzücü.”

“Ancak aynı zamanda bu, yarışların bir parçası. Yarışlarda böyle şeyler olur. Bugünkü olumlu şeylere bakmak, ideal olmayan şeylerden bazı şeyler öğrenmek ve gelecek hafta bunları tekrarlamak önemli.”

“Lastiğin patlayacağına dair hiçbir işaret yoktu. Sert lastikle atacağımız uzun stint için lastikleri yönetmemiz gerektiğini biliyorduk, ancak hem bizim tarafımızda hem de Pirelli tarafında stinti tamamlama konusunda hiçbir endişe yoktu ve bazı araçların sonlarda sorun yaşadığını gördük.”

“Ancak çok erkenden sonuçlara varmamak da önemli.” dedi.

Seidl, daha yumuşak lastiklerin kullanılacağı 70. Yıl GP’si için Pirelli’nin tüm gereksinimlerine, takımın uyum sağlamaya istekli olduğunu söyledi.

“Lastiklerin patlamasına neyin sebep olduğu konusunda Pirelli’nin takımlarla beraber yapacağı analizleri beklememiz önemli. Teoride, bu pistteki bazı parçalara bağlı olabilir.”

“Yani bu konuda beklememiz gerekiyor. Sonrasında, Pirelli’nin gelecek hafta sonu için beklenen koşulları da dikkate alarak doğru sonuçlara ulaşacağından eminim. Yine çok yüksek sıcaklıklar olacak gibi görünüyor.”

“Ve sonrasında lastik seçimleri konusunda doğru sonuçlara ulaşacaklarından eminim. Yani asıl soru şu: Bunun incelenmesi gerekiyor mu? Ya da lastikleri nasıl kullanacağımız konusunda bazı kısıtlamalar olabilir.”

“Analiz için beklemeliyiz ve sonrasında güvenlik anlamında Pirelli’nin doğru kararları alacağından eminim. Güvenlik, her zaman en yüksek önceliğe sahip. Ancak şu anda herhangi bir sonuca varamayız.”

Seidl, yarışa yedinci sıradan başlayan Sainz’ın yarıştaki performansını da övdü.

“Carlos için çok üzgünüm, çünkü çok güçlü bir sürüş gerçekleştirdi. Tüm hafta sonu boyunca araçta rahat hissetti. Yeniden starttan hemen sonra bazı harika hamleler yaptı.”

“Her şey plana göre ilerledi, pit stop da planlandığı gibiydi. Yani her şey, güçlü bir dördüncülük ya da beşincilik için kontrol altındaydı.”

“Ancak yarışlar böyledir. Bazen böyle olur ve sonraki sabah kendinizi sıfırlamak, hafta sonundan bir şeyler öğrenebilmek, motivasyon için olumlu şeyleri düşünmek ve gelecek hafta tekrar denemek önemlidir.”

“Bugün strateji takımımız güvenlik aracı periyodunda, pit stoplarda harika bir iş yaptı. Sanırım en hızlı dördüncü piti yaptık, ki bunu görmek harika. Ayrıca Lando ile yaptığımız pit de hızlıydı ancak trafik yüzünden biraz bekletmek zorunda kaldık.”

“Yani birçok cesaret verici işaret var. Aynı zamanda, her zaman daha iyisini yapmak istiyoruz. Hafta boyunca neler bulabileceğimizi göreceğiz.”