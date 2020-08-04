Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
30 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
51 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
65 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
79 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
87 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
114 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

McLaren’a, Sainz’ın lastiği konusunda hiçbir uyarı gelmemiş

paylaşım
yorumlar
McLaren’a, Sainz’ın lastiği konusunda hiçbir uyarı gelmemiş
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
4 Ağu 2020 09:30

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Britanya GP’nin son turlarında Carlos Sainz’ın sol ön lastiğinin “ani ölümü” öncesinde hiçbir uyarı almadıklarını söyledi.

İspanyol sürücü iyi bir beşincilik alacak gibi görünüyordu, ancak Valtteri Bottas’ın lastiğinin patlamasıyla beraber dördüncülüğe yükseldi. Ancak sondan ikinci turda kendisinin de lastiği patladı.

Son tura girilirken pite gelen Sainz yarışı 13. sırada tamamlarken, takım arkadaşı Lando Norris’in beşinciliği bunu biraz da olsa telafi etti.

Seidl, lastik patlayana kadar lastik ömrüyle ilgili hiçbir endişeleri olmadığında ısrar etti.

Seidl, “Hayır, hiçbir uyarı yoktu. Carlos sert lastiklerdeki stintinin başlarında bazı titreşimler olduğunu rapor etti. Ancak aşırı bir şey yoktu.”

“Lastik birden öldü ve bu açık şekilde takım ve özellikle Carlos için çok üzücü.”

“Ancak aynı zamanda bu, yarışların bir parçası. Yarışlarda böyle şeyler olur. Bugünkü olumlu şeylere bakmak, ideal olmayan şeylerden bazı şeyler öğrenmek ve gelecek hafta bunları tekrarlamak önemli.”

“Lastiğin patlayacağına dair hiçbir işaret yoktu. Sert lastikle atacağımız uzun stint için lastikleri yönetmemiz gerektiğini biliyorduk, ancak hem bizim tarafımızda hem de Pirelli tarafında stinti tamamlama konusunda hiçbir endişe yoktu ve bazı araçların sonlarda sorun yaşadığını gördük.”

“Ancak çok erkenden sonuçlara varmamak da önemli.” dedi.

 

Seidl, daha yumuşak lastiklerin kullanılacağı 70. Yıl GP’si için Pirelli’nin tüm gereksinimlerine, takımın uyum sağlamaya istekli olduğunu söyledi.

“Lastiklerin patlamasına neyin sebep olduğu konusunda Pirelli’nin takımlarla beraber yapacağı analizleri beklememiz önemli. Teoride, bu pistteki bazı parçalara bağlı olabilir.”

“Yani bu konuda beklememiz gerekiyor. Sonrasında, Pirelli’nin gelecek hafta sonu için beklenen koşulları da dikkate alarak doğru sonuçlara ulaşacağından eminim. Yine çok yüksek sıcaklıklar olacak gibi görünüyor.”

“Ve sonrasında lastik seçimleri konusunda doğru sonuçlara ulaşacaklarından eminim. Yani asıl soru şu: Bunun incelenmesi gerekiyor mu? Ya da lastikleri nasıl kullanacağımız konusunda bazı kısıtlamalar olabilir.”

“Analiz için beklemeliyiz ve sonrasında güvenlik anlamında Pirelli’nin doğru kararları alacağından eminim. Güvenlik, her zaman en yüksek önceliğe sahip. Ancak şu anda herhangi bir sonuca varamayız.”

Seidl, yarışa yedinci sıradan başlayan Sainz’ın yarıştaki performansını da övdü.

“Carlos için çok üzgünüm, çünkü çok güçlü bir sürüş gerçekleştirdi. Tüm hafta sonu boyunca araçta rahat hissetti. Yeniden starttan hemen sonra bazı harika hamleler yaptı.”

“Her şey plana göre ilerledi, pit stop da planlandığı gibiydi. Yani her şey, güçlü bir dördüncülük ya da beşincilik için kontrol altındaydı.”

“Ancak yarışlar böyledir. Bazen böyle olur ve sonraki sabah kendinizi sıfırlamak, hafta sonundan bir şeyler öğrenebilmek, motivasyon için olumlu şeyleri düşünmek ve gelecek hafta tekrar denemek önemlidir.”

“Bugün strateji takımımız güvenlik aracı periyodunda, pit stoplarda harika bir iş yaptı. Sanırım en hızlı dördüncü piti yaptık, ki bunu görmek harika. Ayrıca Lando ile yaptığımız pit de hızlıydı ancak trafik yüzünden biraz bekletmek zorunda kaldık.”

“Yani birçok cesaret verici işaret var. Aynı zamanda, her zaman daha iyisini yapmak istiyoruz. Hafta boyunca neler bulabileceğimizi göreceğiz.”

Binotto: "Çekim gününde araçta yeni parça olmayacak"

Önceki haber

Binotto: "Çekim gününde araçta yeni parça olmayacak"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Binotto: "Çekim gününde araçta yeni parça olmayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Binotto: "Çekim gününde araçta yeni parça olmayacak"

McLaren’a, Sainz’ın lastiği konusunda hiçbir uyarı gelmemiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
45dk

McLaren’a, Sainz’ın lastiği konusunda hiçbir uyarı gelmemiş

Todt: "Her rekor bir gün kırılacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

Todt: "Her rekor bir gün kırılacak"

Wolff: "Patlayan lastiklerin DAS'la ilgisi yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Patlayan lastiklerin DAS'la ilgisi yok"

Patlak lastikle podyuma çıkan son pilot: Stefan Johansson
Formula 1 Formula 1 / Nostalji
3s

Patlak lastikle podyuma çıkan son pilot: Stefan Johansson

Binotto: "Şu anda orta grup takımlarıyla yarışıyoruz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Şu anda orta grup takımlarıyla yarışıyoruz"

Vettel: "Birkaç tur daha olsa lastiğim patlardı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Birkaç tur daha olsa lastiğim patlardı"

Wolff: "Aston Martin, Vettel ile görüşüyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Aston Martin, Vettel ile görüşüyor"

Son Haberler

McLaren’a, Sainz’ın lastiği konusunda hiçbir uyarı gelmemiş
F1 Formula 1 / Son dakika
45dk

McLaren’a, Sainz’ın lastiği konusunda hiçbir uyarı gelmemiş

Binotto: "Çekim gününde araçta yeni parça olmayacak"
F1 Formula 1 / Son dakika
2s

Binotto: "Çekim gününde araçta yeni parça olmayacak"

Patlak lastikle podyuma çıkan son pilot: Stefan Johansson
F1 Formula 1 / Nostalji
3s

Patlak lastikle podyuma çıkan son pilot: Stefan Johansson

Todt: "Her rekor bir gün kırılacak"
F1 Formula 1 / Son dakika
3s

Todt: "Her rekor bir gün kırılacak"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto: "Çekim gününde araçta yeni parça olmayacak"

2s
2
Formula 1

McLaren’a, Sainz’ın lastiği konusunda hiçbir uyarı gelmemiş

45dk
3
Formula 1

Todt: "Her rekor bir gün kırılacak"

3s
4
Formula 1

Wolff: "Patlayan lastiklerin DAS'la ilgisi yok"

5
Formula 1

Patlak lastikle podyuma çıkan son pilot: Stefan Johansson

3s

Son Videolar

F1 neden, her zaman kopya şampiyonası oldu? 09:12
Formula 1

F1 neden, her zaman kopya şampiyonası oldu?

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi 02:24
Formula 1

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı? 07:09
Formula 1

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı?

F1 Türkiye GP'nin durumu ne olacak? Serhan Acar ve Cihangir Perperik değerlendiriyor! 27:48
Formula 1

F1 Türkiye GP'nin durumu ne olacak? Serhan Acar ve Cihangir Perperik değerlendiriyor!

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmek için yaptığı değişiklikler 01:27
Formula 1

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmek için yaptığı değişiklikler

Son Haberler

McLaren’a, Sainz’ın lastiği konusunda hiçbir uyarı gelmemiş
F1

McLaren’a, Sainz’ın lastiği konusunda hiçbir uyarı gelmemiş

Binotto: "Çekim gününde araçta yeni parça olmayacak"
F1

Binotto: "Çekim gününde araçta yeni parça olmayacak"

Patlak lastikle podyuma çıkan son pilot: Stefan Johansson
F1

Patlak lastikle podyuma çıkan son pilot: Stefan Johansson

Todt: "Her rekor bir gün kırılacak"
F1

Todt: "Her rekor bir gün kırılacak"

Wolff: "Patlayan lastiklerin DAS'la ilgisi yok"
F1

Wolff: "Patlayan lastiklerin DAS'la ilgisi yok"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.