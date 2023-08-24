McLaren, Zandvoort'a asimetrik bir ön kanat mı getirdi?
Hollanda pit yolunda gözümüze McLaren'ın yeni ön kanadı çarptı çünkü ön kanadın iki yarısı asimetrik gibi duruyor. Bir taraftaki planyalar eğimli ve kıvrımlı bir yapıya sahip, ayrıca daha küçükler. Diğer yarıdaki planyalar ise daha düz ve büyükler. Peki bu cidden asimetrik bir ön kanat mı ve McLaren aracın farklı taraflarına hava akışını farklı bir şekilde yollamak mı istiyor yoksa sadece henüz tamamlanmamış bir ön kanat mı görüyoruz?
McLaren, MCL60'ın burnu üzerinde çalışmaya devam ediyor. İlk olarak Silverstone'da yeni ön kanadın gelmesiyle başlayan bu program devam etmekte ve Hollanda da ön kanatta bazı değişimler gördük.
Belçika'da iyi bir cumartesi günü geçiren ve Oscar Piastri ile 2. sırayı alan ama sonrasında fazla yağmur odaklı ayarlar yaptığı için Pazar günü ortadan kaybolan McLaren'da, mevcut teknik direktör Peter Prodromou ve ekibi aracı geliştiremeye devam ediyor.
Oval bir hava girişi olan ön kanat, bu hava girişinin çevresinde artık daha kare ve köşeli bir tasarıma sahip. Kapak fotoğrafında da görebilirsiniz ki ön kanat daha köşeli bir şekilde yukarı çıkıyor. Bu durum da sürtünmeyi azaltıyor. Kanattaki planyalar ise en azından yukarıdaki planyalar daha büyükler.
Tüm bu değişiklikler yapılırken, bir çarpışma testine girilmesine gerek olmuyor çünkü ön kanadın yapısal kısmıyla alakalı bir değişiklik yok.
McLaren: le ultime due soluzioni di naso della MCL60
Photo by: Giorgio Piola
Kapak fotoğrafında gördüğümüz ön kanadın en ilginç tarafı ise ön kanadın asimetrik durması. Şimdi kapak fotoğrafına bakın ve ön kanadı ortadan ikiye ayırdığımızı düşünün. En alttaki planya iki tarafta da aynı. Ancak ortadaki ve en üstteki kirişlerde fark var.
Kapak fotoğrafına baktığınızda fotoğrafta sağ tarafta yer alan planyalar (ön kanat araca takılıyken sol) eğimliler ve kıvrımlı bir şekle sahipler.
Sağ tarafa bakacak olursak ise ortada ve üstte yer alan planya tamamen dümdüz ve daha büyük.
Yani ön kanadın iki tarafındaki planyaların tasarımı farklı. McLaren cidden asimetrik bir ön kanat mı getirdi yoksa bu henüz tamamlanmamış bir ön kanat mı? Yani ön kanadın bir yarısı Zandvoort tasarımında, güncellenmiş durumda ve diğer yarısı eski tasarımda mı duruyor?
Bunun cevabını yakın zamanda öğreneceğiz.
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