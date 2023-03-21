McLaren: "Yine puan fırsatlarından faydalanamadık"

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McLaren takım patronu Andrea Stella, sezonun ilk iki yarışındaki başarısızlıklara rağmen takımın pes etmeyeceğini söyledi.

Stella, tüm ekibin motive ve başarıya ulaşma kararlılığının her zamankinden yüksek olduğunu söyledi.

Stella, "Üst üste ikinci yarışta sürücülerimizin başladığı iyi pozisyonlar dan faydalanamadık ve hafta sonunda puansız ayrıldık."

"Bahreyn'de Lando Norris'in aracında motor sorunları yaşanırken, Suudi Arabistan'da yarışın ilk turunda yaşanan temas Oscar Piastri'nin ön kanadının kırılmasına oldu."

Andrea Stella, Team Principal, McLaren Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Bu Norris'in aracının burun kısmının değiştirilmesi için pite dönmesi gerektiği anlamına geliyordu."

"Ayrıca Lando da, Oscar'ın kanadından kopan parçalara çarptı ve onun da ön kanadı kırıldı. Lando da pite gitmek zorunda kaldı ve böylece ilk turdan sonra her iki araç da son sıraya düştü. Kendimizi bir anda en geride bulduk."

"Ancak biz yarışçıyız ve bu tür sorunlara dayanabilmeliyiz; zaten öyle yapıyoruz. Temin ederim ki pes etmeyeceğiz. Aracı geliştirmek ve performansı artırmak için daha fazla çabalamamız gerektiğini biliyoruz. Bu, Woking fabrikasındaki tüm çalışanların ve McLaren yarış takımının önündeki en büyük görevdir."

"Durumu telafi etme niyetindeyiz, yüksek pozisyonlar için mücadele etmek istiyoruz. Dolayısıyla şimdi bunu başarma kararlılığımız daha da güçlendi ve Avustralya yarışı için hazırlıklara çoktan başladık."

"Tüm taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ediyor ve Melbourne'de görüşmek üzere diyoruz!" dedi.