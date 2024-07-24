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Formula 1 Macaristan GP

McLaren, yıl sonunda şampiyonluk şansı varsa Norris'e odaklanabilir

McLaren patronu Andrea Stella, sadece sürücülerinden birinin şampiyonluk şansı varsa onun lehine kararlar alacaklarını söylüyor.

Ezel Tan
Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, congratulates Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1st position, on arrival in Parc Ferme

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, congratulates Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1st position, on arrival in Parc Ferme

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lando Norris Macaristan'da Max Verstappen'le arasını 8 puan daha kapattı ve şu anda şampiyona liderinin 76 puan gerisinde bulunuyor.

McLaren patronu Andrea Stella, takımın iki sürücüye de eşit destek vermeye devam edeceğini fakat sezon sonunda İngiliz pilotun şampiyonluk için gerçekçi bir şansı varsa, takımın ona öncelik vereceğini doğruladı.

Stella şöyle dedi: “Takımımız Oscar Piastri ve Lando Norris gibi iki sürücü ile yarıştığı için şanslıyız."

"Bu sayede kimin bir numara kimin iki numara olduğuna karar vermemiz gerekmiyor."

"Bu benim için de dahil olmak üzere pek çok şeyi basitleştiriyor."

"Bizim yaklaşımımız, sürücülerin adil şekilde mücadele etmesi ve her birinin hak ettiği sonuçları alması."

"Sezonun bitimine birkaç yarış varsa ve sürücülerimizden birinin şampiyonluk için ciddi bir şansı varsa, belki o zaman yaklaşımımızı yeniden gözden geçiririz."

"Böyle bir durumda diğer sürücünün bana gelip 'Şampiyonluk mücadelesinde takım arkadaşıma yardım etmek için yapabileceğim bir şey varsa, bunu yapmaya hazırım' demesini bekliyorum."

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1st position, and the McLaren trophy delegate with the trophies on the podium

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1st position, and the McLaren trophy delegate with the trophies on the podium

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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