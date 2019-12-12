Yeni simülatör McLaren'a "büyük bir avantaj" getirecek

Geride bıraktıkları 2019 senesi, son senelerde geçirdikleri en iyi sezon olsa da McLaren ekibi, Andreas Seidl ve Toro Rosso’dan transfer edilen James Key önderliğinde, 2021’de hizmete girecek yeni rüzgâr tünelinin de içinde olduğu gelişim çalışmalarına devam ediyor.

Her ne kadar McLaren bir zamanlar çağının ilerisinde olan bir simülatöre sahip olsa da Key, yeni versiyon bir simülatörün, gelişen teknolojilerin sonucunda gerekli olduğunu kabul ediyor.

“Sürücülerin bir döngüde olduğu yeni bir simülatöre sahibiz. Bir önceki simülatörümüzle karşılaştırdığımızda büyük bir adım atmış bulunmaktayız.”

"Bu proje McLaren’in yıllar önce öncüsü olduğu bir proje olsa da artık tanınır bir hale geldi ve artık bunun üstüne ekstralar konmaya başlandı. Bu, takım içinde büyük bir proje ve umuyorum ki seneye kullanılmaya başlanacak.”

Sürücülere bakıldığında ise uzun süredir bu görevi üstlenen Formula E sürücüsü Oliver Turvey’nin yanında Formula 2 sürücüsü Sergio Sette Camara ve World’s Fastest Gamer birincisi Rudy van Buren de McLaren’in simülatöründe takım için bilgi toplamaya yardımcı oluyorlar.

“Yeni simülatör tamamen yeni ve dürüst olmak gerekirse oldukça büyük bir şey.”

“Uzun yıllar önce çıkmasına rağmen günümüzde bile çok fazla ihtiyaç duyduğumuz, hala çok iyi çalışan ve efektif olarak kullandığımız simülatörümüze de bir şükran borcumuz var.”

“Ancak teknoloji ilerledi, birinci hatta ikinci jenerasyon simülatörlerin limitleri çoğu takım tarafından anlaşıldı."

“Sonuç olarak, üçüncü jenerasyon simülatörler çok farklı bir yapıdalar, onların içindeki teknoloji çok yeni ve öncekilerden çok farklı. Bu yüzden bu proje bizim için tamamen yeni bir başlangıç.”

McLaren’in üçüncü jenerasyon simülatöründeki gelişmelerin ne olduğu sorusuna yanıt veren Key: “Aracın daha iyi ifade edildiği bir modelin bulunması ve daha hızlı işleme konulması. Bu yüzden daha fazla boyut ekleyebilirsiniz.”

“Araçla ilgili en önemli olay çok boyutlu olması. Aerodinamik haritalarda eskiden pek çok kavis ve bir yüzey olurdu, şimdi ise pek çok yüzeyin akıl almaz bir şekilde bir arada etkileşimi söz konusu. Lastiklerde de aynı şekilde. Süspansiyon, motor, hepsi benzer dinamiklere sahip."

“Ve ne kadar çok işlenen güç elde ederseniz, bu etkileri bir araya getirip aracın ne yaptığını daha iyi modelleyebilirsiniz.”

“Bunların yıllar içinde çoğaldığını gördüğünüzde, işin içine daha çok matematik katarak, daha kaliteli bir model elde etmeye çalışıyorsunuz.”

“Hepsi bir araya geldiğinde takımlar, sürücülerin araçta yaptığını kopyalamak için ne istediğini anlıyor çünkü sürücülerin gerçek hayatta karşılaştığı G-kuvvetini bir simülatörde tekrar edemiyorsunuz. Aracın ne yaptığını daha iyi simüle etmeniz gerekiyor.”

“Önceki simülatörler bazı durumlarda daha güçlü veya daha zayıf olabiliyordu. Bu zayıflıkları işaret ederek daha iyi yapabileceğimiz yerlere önem veriyoruz. Böylece ideal olarak, aracın genelinde yapılacak en iyi betimlemesini yapmaya çalışıyoruz.”