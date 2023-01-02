McLaren, yeni rüzgar tünelinin etkisini 2025 ve sonrasında görmeyi bekliyor
Zak Brown'a göre McLaren'ın yeni rüzgar tüneli ve simülatörünün faydaları 2025 Formula 1 aracının gelişiminde tam anlamıyla hissedilecek.
Woking merkezli takım, Formula 1'de simülatör kullanan ilk takımlardan birisiydi ancak ünite zamanla eskidi ve şu an kullandıkları Toyota rüzgar tüneli de benzer şekilde geçmişte kaldı.
Takım bundan ötürü yeni bir rüzgar tüneli inşa etmeye başladı ancak henüz bu tünelin inşası tamamlanmadı.
Takımın bunu tam anlamıyla kullanması için biraz daha vakit gerekiyor ve görünüşe bakılırsa, ilk etkileri 2024, gerçek etkisi ise 2025 aracında görülecek.
McLaren Racing CEO'su Brown, Speedcafe.com'daki KTM Summer Grill'de yaptığı açıklamada, "2024 aracımızın üzerinde etkisi olacak ve aracımızı da tam anlamıyla etkileyecek çünkü [bu] yılın ortasında çalışır duruma gelmeye başlayacak, bu da 2024 aracı üzerinde zaten başlamış olacağımız anlamına geliyor"
"Bu yüzden, ihtiyacımız olan her şeye tam olarak 2025 aracında sahip olacağımızı düşünüyorum."
"2024 sezonunda işin yüzde 80'ini tamamlamış olacağız." dedi.
Zak Brown'ın değindiği konulardan birisi de, takımın yeni pilotu Oscar Piastri'ydi.
Brown, "Oscar gibi bir çaylağa sahip olmak için iyi bir zaman olduğunu düşünüyorum."
"Bir yıldır yarışmadı, bu yüzden üzerindeki pası biraz atması gerekecek, ki bunun çok uzun sürmeyeceğine eminim."
"Dolayısıyla içinde bulunduğumuz gidişatı, sürücülerimizle geldiğimiz noktayı, teknoloji altyapımızı seviyorum ve hem 2024 hem de 25'te her şeyin gerçekten bir araya gelmeye başlayacağını hissediyorum." dedi.
Çin GP'si takvime geri mi dönüyor?
Brown: "2023 için hedefimiz en iyi takımla arayı kapatmak"
Son Haberler
Leclerc: "Şampiyonluk savaşı vermeye hazırım"
Charles Leclerc, 2022 yılında edindiği tecrübenin de yardımıyla bu yıl şampiyonluk savaşı vermeyi umut ediyor.
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, 2023 performansları konusunda iyimser hissettiğini söyledi.
Williams Advanced Engineering ismini değiştirdi
Williams Advanced Engineering'in adı artık WAE Technologies olacak.
Ferrari, iki önemli sponsorunu ve 55 milyon doları kaybetti
RacingNews365'in edindiği bilgiye göre Ferrari, iki önemli ortağıyla yollarını ayırmasının ardından sponsor portföyünde 55 milyon dolarlık bir kayıpla karşı karşıya.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.