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Formula 1 / Son dakika

McLaren, yeni rüzgar tüneli inşa edilene kadar "dezavantajlı" olmayı bekliyor

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, Editör

McLaren takım patronu Andreas Seidl, henüz altyapı anlamında en iyi takımlar kadar iyi olmadıklarını ve bu alanda gelişime ihtiyaçları olduğunu söyledi.

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McLaren, yeni rüzgar tüneli inşa edilene kadar "dezavantajlı" olmayı bekliyor

McLaren, son iki yılda büyük bir ilerleme kaydetti ve aldıkları istikrarlı puanlar sayesinde geçen yıl şampiyona üçüncüsü olmayı başardılar.

Bu yıl Mercedes motoruna geçen İngiliz ekip, hem Mercedes fabrika takımı hem de Red Bull ile arayı kapatmayı hedefliyor.

Bazı kesimler şampiyonluk mücadelesine ortak olabileceğini düşünseler de, Andreas Seidl bunun mümkün olmadığını, çünkü altyapının yeterince iyi olmadığını söyledi.

Auto Motor und Sport'a konuşan Seidl, "Açıkçası projeye başlarken alçakgönüllü davranmak ve bir takım olarak bazı açıklarımız olduğunu kabul etmek ve bu açıkları nasıl azaltacağımıza veya ortan kaldıracağımıza dair net bir plan geliştirmek çok önemliydi."

"Henüz tüm potansiyelimizi ortaya koymadık. Sahip olduğumuz plan gereği, altyapı tarafında da büyük bir gelişime ihtiyacımız var. Aksi takdirde sınırlamalara sahip olursunuz. Bizim tarafımıza baktığımda, sahip olduğumuz altyapı kısmen geçmişte kalmıştı. Yeni bir altyapıya sahip olmadığımız sürece bu dezavantaj devam edecek. Mesela rüzgar tüneli bir aracın gelişimi için kilit etmendir ve bu tünelin inşası iki yıldan önce bitmeyecek."

"Yeni yatırımcılarla beraber, sahip olduğumuzu planı adım adım uygulamak için yeterli fona sahibiz. Bu, sonuçlarla beraber takım için iyi bir motivasyon oldu. 2021, bütçe sınırının da ilk yılı olacak ve bu hamle, takımların kaynaklarını dengelemek için çok önemli bir adım olacak."

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Fotoğraf: McLaren

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Fotoğraf: McLaren

"Araç söz konusu olduğunda, gelişmeyi başardık ancak Mercedes'le olan fark hâlâ çok büyük. 2020'de yaklaşık 0.3 saniye fark kapattık ancak pek çok yarışta da fark büyüktü. Son iki yıldaki başarılarımızı göz önünde bulundururken, bunları göz ardı edemeyiz."

"Dayanıklılık tarafında, şasi anlamında tek bir sorunumuz dahi yoktu. Hatta bu konuda liderdik. 2019'dan 2020'ye kadarki kış bölümünde bu konu üzerinde çok fazla çaba harcadık ve kışın test miktarımızın oldukça arttığını gördük. Yıllardır en büyük sorunumuz buydu."

"En iyi takımlara çeşitli alanlarda ayak uydurduk. Startlarımız ve stratejilerimiz harikaydı. Pit duvarında doğru kararlar alarak pek çok puan kazandık."

"Pit stoplarda geliştik ancak henüz olmak istediğimiz yerde değiliz. Yeni pit stop ekipmanları sayesinde dayanıklılık arttı ancak bu kez de hız kaybettik. Bir sonraki seviyeye geçmek için çok fazla enerji harcıyoruz. Bu, zaman alan bir süreç, çünkü personelin birbirine alışabilmesi için öncelik her pozisyonu en iyi şekilde doldurmanız gerekiyor."

"Geçen yılki aracımız genel anlamda daha stabildi. Daha kompleydi ve rakiplerimize kıyasla fark yaratan şey buydu. Pistlerde, bir takım olarak sürekli iyi performans gösterdik. Hem güvenilir hem de hızlı bir sürücü kadromuz vardı."

"Sezonu üçüncü sırada bitirmek, zaman zaman yaşadığımız finansal kriz hesaba katıldığında, tüm takım için harika bir ödüldü. Şahsen benim için önemli olan şey bir takım olarak bir sonraki adımı atmamızdı."

"Sonunda hepimiz zaferler için savaşmayı istiyoruz. Bunun için bir ekip olarak sürekli gelişmemiz gerekiyor."

"Araç tarafında, Mercedes ile farkı daha da azaltmak istiyoruz. Pit stopları ve dayanıklılığı iyileştirmek istiyoruz. Bunu yaparken, stratejilerdeki güçlü seviyemizi korumalıyız." dedi.

Şu anda 40 ayrı sponsora sahip olan McLaren, geçen yıl üçüncü olarak şampiyona beşinciliğine kıyasla 16 milyon dolar daha fazla kazanmış oldu.

 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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