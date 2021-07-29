McLaren, yeni pit stop kurallarının ertelenmesini destekliyor

FIA, haziran ayının sonunda pit stopları daha güvenli bir hâle getirmek için otomatik işlemleri engelleyerek, pit stopları yavaşlatacağını belirten bir teknik direktif paylaşmıştı.

Pit stoplarla alakalı yeni regülasyonlar, ilk olarak bu hafta sonu gerçekleştirilecek Macaristan GP'sinde uygulanacaktı ancak Silverstone'da yapılan açıklamada bu kuralların yaz arasından sonraki ilk yarış olan Belçika Grand Prix'sine ertelendiği belirtildi.

McLaren, pit stopların yavaşlatılmasını her zaman desteklemişti ve bir kaza yaşanmadan bu alandaki güvenlik önlemlerinin arttırılması gerektiğine inanıyordu.

Seidl, takımlar ve FIA arasında gerçekleştirilen ve yeni kuralların Spa'ya kadar ertelenmesi üzerine konuşulan görüşmedeki "iyi ve yapıcı fikir alışverişlerini" memnuniyetle karşıladığını çünkü kuralların Spa'ya kadar ertelenmesinin yeni rutinlere alışılması için takımlara daha çok zaman tanıyacağını dile getirdi.

"COVID'in getirdiği özel durumlardan dolayı fabrikalara giderek, yeni pit stop kuralları üzerine ekibimizle birlikte çalışmak kolay değil."

"Bence bu yüzden bu kararın ertelenmesi ve yaz arasının her takımın değişime hazırlanması için kullanılması mantıklı."

Bu kuralların ertelenmesine ek olarak, kurallarda ufak değişikliklere de gidildi. Paylaşılan teknik direktifte belirtilen minimum zaman gerekliliklerinden bazıları kaldırıldı. Her bijon tabancısının lastikler takıldıktan sonra manuel sinyal yollaması da kaldırılan gerekliliklere dahil.

Lando Norris, McLaren MCL35M, makes a pit stop Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Britanya Grand Prix'sini 3. sırada götüren Norris, yavaş bir stop nedeniyle Bottas'a geçilmiş ve yarışı 4. sırada tamamlamıştı.

Norris, yarışın ardından verdiği demeçlerde yavaş pit stopun kendisini podyum için savaşmaktan ettiğini belirtmişti.

Seidl, bu yavaş pit stop hakkında ise şunları söyledi: "Aletlerle alakalı bir sorun yaşadık, ekibin performansıyla alakalı değildi. İleri doğru iyi adımlar atmamızın ardından ekibimiz özellikle son 2 aydır çok iyi pit stoplar yapıyor."

"Son birkaç senedir ekibimizle yaptığımız antrenmanlar ve aletleri geliştirdiğimiz için minnettarım. Bu [aletleri geliştirmemiz], yavaş bir pit stop yapsak da geçmişteki gibi felaket pit stoplar yapmamamızı sağlıyor."

"Elbette yavaş pit stoplar yaşanmasını istemiyoruz ama yaşandığında da en azından artık güvenli bir şekilde yaşanıyor ve yarışın içinde kalıyoruz."

Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images