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McLaren, yeni mühendislerin araç tasarımda 'u dönüşü' istememelerini önemli buluyor

Red Bull'un Formula 1'deki tüm rakipleri, zemin etkili araçlarını bu kadar iyi yapan tasarım sırrının ne olduğu sorusuna yanıt arıyor.

Jonathan Noble
Editör Jonathan Noble
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60

Aslında bu sorunun sihirli bir cevabı yok ve bunun yerine, RB18 ve RB19 araçlarını bu kadar baskın performansın çoğu, tüm fikirlerin eksiksiz bir paket olarak nasıl birlikte çalıştığında yatıyor.

Bunun temeline inmeye çalışmak, bazı kilit mimarların beyin gücüne başvurmayı gerektirecektir. CTO Adrian Newey ve teknik direktör Pierre Wache böyle bir şeyi isteyerek verecek türden kişiler değiller.

McLaren, MCL38 lansmanı öncesinde 2024 renk düzenini tanıttı

Bu nedenle McLaren'in geçen yıl Red Bull'un eski baş tasarımcısı Rob Marshall ile anlaşması, takımın en önemli rakiplerinden birinin neler yaptığını iyi bir şekilde anlamasına yardımcı olması açısından büyük bir destek olarak görüldü.

Aynı durum McLaren'in Ferrari'nin eski konsept şefi David Sanchez'in aklını çelmesi için de geçerliydi. Sanchez, Marshall ile birlikte bu yıl 1 Ocak'tan bu yana Peter Prodromou ile birlikte yeni teknik yönetim üçlüsünün bir parçasını oluşturuyor.

Bir açıdan bakıldığında, McLaren'in Marshall ve Sanchez'in gelip Woking merkezli takıma yanlış yaptığı ve Red Bull'u yenmesine yardımcı olmak için aracında değiştirmesi gereken şeylerin bir listesini sunmasını isteyeceğini düşünmek kolay olurdu.

Eğer durum böyle olsaydı, her iki mühendisin de yeni MCL38 konseptini doğru olduğunu düşündükleri yönde ilerliyor olarak görmeleri biraz hayal kırıklığı yaratırdı.

Ancak McLaren takım patronu Andrea Stella olaylara bu şekilde yaklaşmıyor. Bunun yerine, ekibinin doğru yolda olduğunun kabul edilmesinin, en önde savaşmak için ihtiyaç duyduğu ekstra sıçramayı yapma fikrine büyük bir destek olduğunu açıkça belirtiyor.

Lando Norris, McLaren livery

Photo by: McLaren

Lando Norris, McLaren livery

Marshall ve Sanchez'in getirdiği katkılar hakkında kısa bir süre önce konuşan Stella, "Kesinlikle görebildiğimiz şey, oldukça fazla bilgi birikimiyle geldikleri, bu hiç şaşırtıcı değil."

"Harika ekiplerin, harika projelerin parçası oldular. İyi olan şu ki bu bilgi birikiminin bizim bildiklerimizle ve bilgi birikimimizle bütünleştiğini görüyoruz."

"Yani 'Sizin yaptığınızın tam tersi olan şu şekilde yapmalıyız' gibi bir şey değil. Bunun yerine, 'işleri bu şekilde yapabiliriz, bu da sizin yaptığınıza biraz katkıda bulunur'. Bu bir bakıma oldukça ferahlatıcıydı." dedi.

McLaren'in 2023'te kaydettiği çarpıcı ilerleme, hızlı bir zemin etkili otomobil yapmak için gereken unsurları anladığını kesinlikle kanıtladı. Şimdi anahtar, Marshall ve Sanchez'den gelen ekstra girdileri iyileştirmeleri yönlendirmede kullanmak gibi görünüyor.

Ancak Stella'nın Marshall ve Sanchez'den olumlu gördüğü tek şey bilgi birikimi değil. Çünkü onların başka önemli katma değerler de getirdiğini söylüyor.

Stella sözlerine şöyle devam etti, "Aynı zamanda onların kişisel yaklaşımlarını da takdir etme fırsatımız oldu. Bence bu yaklaşım insanları büyüleyici teknik sohbetlere dahil etti."

"Organizasyondaki ivmeyi, enerjiyi, fikirleri ve akışı görüyoruz."

Bu akış sadece McLaren'in 2024 aracı için değil, aynı zamanda 2025 ve 2026 için hazırlanmakta olan projeler için de önemlidir.

Lando Norris, McLaren livery

Photo by: McLaren

Lando Norris, McLaren livery

Stella, "2024 model bir aracımız var ve 2024'ü 2025'e nasıl dönüştüreceğimizin temelini şimdiden atıyoruz. Bir de tamamen yeni teknik düzenlemeler içeren 2026 projesi var."

"Dolayısıyla yapmamız gereken çok fazla iş var ve şu anda kendi teknik alanlarına liderlik eden bu yüksek kalibreli kişilere sahip olmak çok önemli."

"Bu üç büyük projeye Formula 1'in zirvesinde yarışmak için gereken güçle yaklaşacak kapasiteye, kabiliyete ve yetkinliğe sahip olduğumuz anlamına geliyor." dedi.

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