McLaren yeni MCL60'ı ilk kez piste çıkardı

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McLaren bu yıl şimdiye kadar yeni aracını piste çıkarmayan tek F1 takımıydı ve shakedown için Bahreyn'i bekledikleri düşünülüyordu.

Takımın hissedarlarıyla bağlantılı olduğu için ilk sürüşün burada yapılması mantıklıydı fakat aynı zamanda araçta bazı problemler olduğu için shakedown'ın ertelendiği de iddia ediliyordu.

Sonuç olarak takım, ilk teste iki gün kala yeni MCL60'ı piste çıkardı.

Şimdiye kadar araca dair bir görüntü var ve onda da araç yukarıdan çekilmiş durumda. İlginç şekilde bu kısa videoda aracın yanlarıyla alakalı sansür uygulanmış.

Öte yandan aracı süren ilk ismin Lando Norris olduğu da görülüyor.