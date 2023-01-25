McLaren yeni MCL37'yi ilk kez çalıştırdı
McLaren, CEO Zak Brown ve yeni takım patronu Andrea Stella'nın önünde, Lando Norris ve Oscar Piastri'nin 2023 F1 sezonunda kullanacağı MCL37'yi ilk kez ateşledi.
Üç hafta sonra yapılacak lansman öncesinde McLaren, yeni MCL37'yi salı günü McLaren Teknoloji Merkezi'nde çalıştırıldı.
Mekanikerlerin ve mühendislerin önünde gerçekleştirilen bu ilk teste CEO Zak Brown, yeni takım patronu Andrea Stella ve sürücüler katıldı.
Motorun ilk kez ateşlenmesi, bir takım için her zaman özel bir andır çünkü testler başlamadan önce elektrik ve hidrolik gibi çeşitli sistemlerin düzgün çalıştığından emin olmak için perde arkasında aylarca süren çalışmaların doruk noktasıdır.
Woking merkezli ekibin aracı 13 Şubat'ta tanıtılacak, aynı gün Aston Martin de AMR23'ün örtüsünü kaldıracak.
McLaren için 2023, hem yönetim hem de sürücü anlamında bir değişim yılı olacak. Bu sezon takım patronluğu görevini Andrea Stella üstlenirken, Daniel Ricciardo'nun yarış koltuğundaki yerine Oscar Piastri geçmiş durumda.
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