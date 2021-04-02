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Formula 1 / Son dakika

McLaren, yeni kuralların "düşük eğimli" araçlara olan etkisi hakkında acele etmiyor

Ekleyen:
, NobleF1
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

McLaren takım patronu Andreas Seidl, diğer takımların daha şimdiden görüş bildirmesine rağmen, yeni taban kurallarının etkisini görmek için erken olduğu düşünülüyor.

McLaren, yeni kuralların "düşük eğimli" araçlara olan etkisi hakkında acele etmiyor

Formula 1, 2021 sezonu öncesinde  yere basma gücünü azaltmak amacıyla taban kurallarını değiştirmişti.

Yeni kuralların, Red Bull gibi yüksek eğimli takımlara yardım ettiği düşünülürken, Mercedes ve  Aston Martin gibi düşük taban eğimi kullanan takımların epey etkilendiği düşünülüyor.

Yeni aero kuralların düşük ve yüksek taban eğimine sahip araçlara olan etkisi hakkındaki soruya yanıt veren McLaren takım patronu Andreas Seidl, "Bununla ilgili bir şey söylemek için henüz erken olduğunu söyleyebilirim."

"Daha fazla değerlendirme yapmak için farklı pistlere gitmemiz gerekiyor, farklı yüzeye ve farklı düzene sahip pistlere gitmeliyiz, ki bu sayede güç düzeninin gerçekte nasıl olduğunu görebiliriz."

"Ayrıca geçen sene burada yaptığımız son sıralama turlarını da unutmamak gerekiyor. Sanırım öncesine kıyasla çok daha sıcaktı ve pist şartları da oldukça farklıydı."

"Yani pek çok farklı parametre var, ki bu gerçekten birebir karşılaştırma yapılmasına izin vermiyor. En azından 2-3 farklı piste gidene kadar beklemeliyiz ve sonrasında daha iyi bir resme sahip olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Aston Martin, yeni taban kurallarının en çok düşük taban eğimli araçları etkilediğini ve bundan ötürü bir saniye kaybettiklerini açıklamıştı..

Bu görüş hakkındaki fikri sorulduğunda Seidl, "Doğrusu, daha önce de söylediğim gibi yargıya varmak çok zor."

"Daha iyi bir tabloya sahip olabilmek adına, az önce önce de söylediğim gibi, farklı koşullara sahip daha farklı pistlere gitmeyi beklememiz gerektiğini düşünüyorum."

"Şimdiye kadar özel bir pistte sadece bir yarış oldu, ki bunun bir güç pisti olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yüzden bir şey söylemek için çok erken olduğunu düşünüyorum ve kıyas noktamızın geçen yılki kendi aracımız olduğunu söylemem gerekiyor."

"Bu kural değişikliklerinin farklı konseptler üzerindeki etkisinin ne olacağını görmek için kış boyunca yüksek veya düşük taban eğimi denemedik."

"Bu yüzden, iki ya da üç yarış sonra bile, bu değişikliklerin padokta bulunan farklı felsefeler ya da konseptler üzerinde tam olarak nasıl bir etkiye sahip olduğunu ölçmenin zor olduğunu düşünüyorum."

"Ancak üç ya da dört yarış sonra, sizlere bu konu hakkında daha iyi bir cevap vermeye çalışacağım." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar McLaren
Editör Jonathan Noble

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