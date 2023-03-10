McLaren yeni F1 rüzgar tünelini Haziran ayında kullanmaya başlayacak

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McLaren, Andreas Seidl'ın 2019 yılında takıma katılmasının ardından Woking merkezli takımın altyapısının yetersiz olduğuna dikkat çekmiş ve yeni bir rüzgar tüneli ile simülasyon inşası için bastırmıştı.

COVID-19 salgını, her iki projenin de gecikmesine yol açarken, ikisinin de 2023'ün yaz aylarında kullanıma açılması bekleniyordu.

Seidl'in yerine gelen Andrea Stella, yeni rüzgar tüneli donanımının çoktan tamamlandığını ve geliştirme çalışmalarının Haziran ayında başlayacağını açıkladı.

Aslında rüzgar tüneli şu anda hazır ancak beklendiği gibi çalıştığından emin olmak adına, tüm olağan kalibrasyon çalışmalarının bitmesi gerekiyor.

Stella, Bahreyn'de yaptığı açıklamada, "Haziran ayında aracı rüzgar tünelinde test edebilmeyi umuyoruz."

"Rüzgâr tüneli halihazırda devreye alınmış durumda, ancak bir kalibrasyon süreci var. Basıncı, hız alanını ve kuvvetleri ölçmek için kullandığınız metodolojilerin kurulumu var. Tüm bunları yapmak birkaç hafta sürüyor."

"Donanım açısından bakarsak mevcut fan gayet iyi çalışıyor. Ofisim için de gerçekten güzel çünkü onu -çalışırken- duyabiliyorum, ki bu da çok güven verici [çünkü] ilerleme kaydettiğimizi gösteriyor. Yine de henüz testler için araç modelini oraya koyamıyoruz."

"Yeni bir rüzgar tünelinde, korelasyonu ve doğruluğu kontrol etmek için bir referans modele ihtiyacınız vardır."

"Bunu yeni araç modeliyle yapmayı planlamıyoruz, eski araç modeliyle yapmak, yeni rüzgar tüneli hakkında daha fazla bilgi edinmek ve ardından yeni aracı kullanmak istiyoruz." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren'ın yeni rüzgar tüneli sadece takımın gelişim çalışmalarının kalitesini artırmayacak, aynı zamanda hızlanmasına da yardımcı olacak.

Şu anda takım Toyota'nın Köln'deki rüzgar tünelini kiralıyor ve bu da parçaların bir kamyonete yüklenip Almanya'ya gönderilmesini gerektiriyor.

Stella, "Bir tasarımımız olduğunda, model için parçaları üretiyoruz, sonra Köln'e giden bir minibüse yüklüyoruz, bu yüzden de birkaç gün kaybediyoruz."

"Formula 1 çok hızlı bir iş, bu şekilde çalışamazsınız."

"Rüzgar tünelinden çok fazla bahsetmek istemiyorum çünkü kulağa bahane gibi geliyor ama parçaları rüzgar tünelinde test ettirmek için yapmanız gereken tüm bu yavaş işlemler nedeniyle gelişim hızında ve kalitesinde eksiklik yaşıyoruz." dedi.

Stella, yeni tünel devreye girmeden önce bile takımın mevcut araç ve metodolojileriyle ilerleme kaydetmesini bekliyor.

Çok fazla sürüklenmeye sahip olan MCL60, gelişim anlamında epey geride kalmış durumda fakat Bahreyn'de gösterdikleri performans, takıma umut veriyor.

Bakü için takımın büyük bir güncelleme paketi hazırladığı biliniyor. Suudi Arabistan ve Avustralya'da ise daha küçük değişiklikler olacak.

Stella, "Rüzgâr tüneli tek başına aracın bulunduğu yeri açıklamak için yeterli değil."

"Rüzgâr tünelinden bağımsız olarak konuşursak, daha iyi bir iş çıkarabilirdik. Dolayısıyla bu gözden geçirmekte olduğumuz bir şey. Bunun kabul edildiğini düşünüyorum ve bence gelecekteki gelişmeler için grup genelinde bizim için iyi bir öğrenim oldu."

"Bu yüzden beni biraz odaklı görüyorsunuz, aracı gelişim açısından çok hareketliyiz." dedi.