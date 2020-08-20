McLaren: "Yeni F1 pistlerinde test yapmak 'yanlış mesaj' vermemize neden olur"

FIA sportif kurallarına göre takımlar, 2018 araçları ile yönetici kurulu bilgilendirdiği sürece test yapma hakkına sahip ve pek çok takım, takvime alınmalarından hemen önce Portimao, Imola ve Mugello'da test yapma planı yapıyordu.

Sezon başlangıcından ve diğer takvim eklentilerinin doğrulanmasından hemen önce Ferrari, 2018 aracını Mugello'da, AlphaTauri ise 2020 aracını çekim günleri kapsamında Imola'da piste çıkarmıştı.

Son birkaç hafta boyunca takımlar, pistler ile müsaitlik durumlarını tartışmaktalardı, ancak bu planlar F1 patronu Ross Brawn'ın, bu testlerin rekabetçi avantaj sağlayabileceği düşüncesiyle, aldığı insiyatif sayesinde durduruldu.

Yakın zamanda yapılan Strateji Grubu ve F1 Komisyonu görüşmelerinde takımlar, takvime yeni giren pistleri yarıştan önce ziyaret etmeyeceklerine karar verdiler ve FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'nde yapılan bir kural değişikliği de onaylandı.

McLaren, 2020 sezonunun öncesinde yeni pistlerde test yapma imkanına sahip değildi çünkü takımın eski bir aracı elinde bulunmuyordu, bulunsa bile Seidl, takımın duruma daha uygun bir araç bulmaya zorunlu kalacağını söyledi.

Motorsport.com'un sorularını yanıtlayan Seidl şunları söyledi: "Bu sonuçtan dolayı çok mutluyum. Ve evet, bunun olması için çabalamamız bir sır değil, çünkü yeni pistlere gitmeyi düşündüğünüz anda bence başka takımların bunu yapabilecek olması sizi rekabet olarak dezavantaja sokuyor."

"Biz kendi araçlarımızı alıp oraya gitmeyi bile düşündük."

Seidl, personelin ekstra seyahat yapmasının önemli bir durum olduğunu da belirtti.

"COVID zamanında bunu yapmak hem halka hem de kendi çalışanlarımıza yanlış bir mesaj vermemize neler olurdu. Şu anda çalışanlarımızı korumak için, onları gereksiz olan herhangi bir durumdan uzak tutmamız gerekiyor."

"Bence bu testleri yapmamız da yanlış mesaj vermemize neden olurdu. Ve bu sebeple çıkan karardan çok memnunum. Kararların sonunda tüm takımların buna destek verdiğini görmek de güzeldi, durum her zaman bu şekilde olmuyor."