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Formula 1 / Son dakika

McLaren: "Yeni burun, aracın gizli performansını açığa çıkaracak"

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McLaren: "Yeni burun, aracın gizli performansını açığa çıkaracak"
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Çeviren: Abdullah Çelik

McLaren takımı, Rusya GP'de ilk kez yarışta kullandığı yeni burun tasarımının, araçtaki gizli performansın açığa çıkmasında yardımcı olacağını düşünüyor.

Şampiyonada 3. sırada bulunan McLaren, Rusya GP öncesinde Mercedes tarzı burna geçerek dondurulacak parçalarda son tarih öncesinde başarılı bir adım atmış oldu.

Takım patronu Andreas Seidl, bu burnun tek başına performans kazancı sağlamayacağını ancak bu burunla birlikte farklı bir aerodinami konseptine geçiş yapacaklarını, bu sayede mevcut araçtan daha fazla performans alabileceklerini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Seidl, "Sene ortasındaki homologasyon tarihi ile, mümkün olan en hızlı şekilde deneyim kazanmak istedik."

"Bu yüzden parça mümkün olur olmaz adım adım test etmek istedik. Hedefimiz açık. Rüzgar tünelinde bu farklı burun konsepti ile farklı bir gelişim yönü gördük. Gelecek için bunun doğru yol olduğuna inanıyoruz."

"Bu araçtan daha fazla performans çıkarma açısından bize daha fazla potansiyel verecek. Bu yüzden bu yola yöneldik."

"Planımız bundan sonra adım adım bu pakete uygun parçalar getirmek olacak. Daha fazla potansiyel çıkarmak için hedefimiz bu." dedi.

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McLaren, şampiyonada 3. sırada bulunmasına rağmen saf hız olarak Racing Point'in kendilerinden daha iyi olduğunu ve Renault'nun Belçika'dan bu yana güçlü ilerleme kaydettiğini düşünüyor.

Seidl, "Saf performans açısından Racing Point, Barcelona testlerinden bu yana benzer konumda. Yani orta grup mücadelesinde en hızlı araca sahipler."

"Renault da Spa'dan beri açık bir şekilde iyi adım attı. Aynı zamanda yarışlarda onlarla mücadelede yakın ya da önde olduk. Sıralamalarda onlara yakın olduk."

"Onların ileri yönde iyi adım attıklarının farkındayız. Bu açıdan bizim de aracımızda ilerlememiz, bu mücadeleyi canlı tutmak istiyorsak performans için sıradaki adımları atmamız gerekiyor."

"Rusya'da neler olduğunu analiz etmek önemli. Ayrıca Lando'nun aracındaki yeni burnu tam olarak analiz etmeliyiz. Doğru çıkarımlarda bulunup, mücadeleyi canlı tutmak için ona uygun güncellemeler getirmeliyiz." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar McLaren
Editör Jonathan Noble

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