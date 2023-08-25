McLaren yeni arka kanattan umutlu

McLaren önceki yarışlarda gayet iyi bir performans sergiledi ve bu performans büyük oranda getirilen güncellemelerden kaynaklanıyordu.

İngiliz ekip, gelecek yıl için bir temel oluşturacağına inandığı için MCL60'ı geliştirmeye devam ediyor ve bu hafta sonu yeni bir arka kanat da dahil olmak üzere çeşitli güncellemelere sahipler.

İlk antrenman seansında Lando Norris 6. olurken, takım arkadaşı Oscar Piastri 8. oldu.

Seansın ardından konuşan Zak Brown, şöyle dedi: "Bu hafta sonu için yeni bir arka kanat hazırladık."

"Bu, antrenman seansında Oscar'ın aracına takıldı, böylece kanadın iki versiyonunu da karşılaştırma fırsatı yakaladık."

"Sonuç olarak, veri toplamakla meşguldük ve şu ana kadar her şey yolunda gitti."

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Pist yavaş yavaş kauçuk tabakasıyla kaplanıyor ve kendimizi hangi pozisyonlarda bulacağımızı göreceğiz."

"Bu hafta sonu rekabetçi olacağımızı düşünüyorum. Önceki üç ya da dört yarışı oldukça iyi şekilde tamamladık ve biz de dahil olmak üzere birçok takım çeşitli güncellemeler getirmeye devam ediyor. Formula 1'de bu sürekli devam eden bir süreç."

"Şu anda takım içerisinde gerçekten savaşçı bir ruh var ve herkes görevinin üstesinden mükemmel şekilde geliyor."

"Spa bize en öne dönüşü bir anda gerçekleşmesinin kolay olmadığını gösterdi, daha başarılı hafta sonlarımız olacak fakat başarısızlıklar da olacak."

"Yine de artık kesinlikle oyuna geri döndük."