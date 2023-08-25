Prime'a abone ol
Önceki / Bottas: "Eğlenmeyi seviyorum ama pist üstünde halen aynıyım"
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

McLaren yeni arka kanattan umutlu

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, antrenman seansında yeni bir arka kanat test ettiklerini söyledi.

Ekleyen:
Oscar Piastri, McLaren MCL60

McLaren önceki yarışlarda gayet iyi bir performans sergiledi ve bu performans büyük oranda getirilen güncellemelerden kaynaklanıyordu.

İngiliz ekip, gelecek yıl için bir temel oluşturacağına inandığı için MCL60'ı geliştirmeye devam ediyor ve bu hafta sonu yeni bir arka kanat da dahil olmak üzere çeşitli güncellemelere sahipler.

İlk antrenman seansında Lando Norris 6. olurken, takım arkadaşı Oscar Piastri 8. oldu.

Seansın ardından konuşan Zak Brown, şöyle dedi: "Bu hafta sonu için yeni bir arka kanat hazırladık."

"Bu, antrenman seansında Oscar'ın aracına takıldı, böylece kanadın iki versiyonunu da karşılaştırma fırsatı yakaladık."

"Sonuç olarak, veri toplamakla meşguldük ve şu ana kadar her şey yolunda gitti."

Oscar Piastri, McLaren MCL60

Oscar Piastri, McLaren MCL60

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Pist yavaş yavaş kauçuk tabakasıyla kaplanıyor ve kendimizi hangi pozisyonlarda bulacağımızı göreceğiz."

"Bu hafta sonu rekabetçi olacağımızı düşünüyorum. Önceki üç ya da dört yarışı oldukça iyi şekilde tamamladık ve biz de dahil olmak üzere birçok takım çeşitli güncellemeler getirmeye devam ediyor. Formula 1'de bu sürekli devam eden bir süreç."

"Şu anda takım içerisinde gerçekten savaşçı bir ruh var ve herkes görevinin üstesinden mükemmel şekilde geliyor."

"Spa bize en öne dönüşü bir anda gerçekleşmesinin kolay olmadığını gösterdi, daha başarılı hafta sonlarımız olacak fakat başarısızlıklar da olacak."

"Yine de artık kesinlikle oyuna geri döndük." 

paylaşım
yorumlar

Bottas: "Eğlenmeyi seviyorum ama pist üstünde halen aynıyım"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Sainz: "Seans öncesi altıncı olacağımı söyleseniz kabul ederdim"

Sainz: "Seans öncesi altıncı olacağımı söyleseniz kabul ederdim"

Formula 1
Hollanda GP

Sainz: "Seans öncesi altıncı olacağımı söyleseniz kabul ederdim" Sainz: "Seans öncesi altıncı olacağımı söyleseniz kabul ederdim"

Alonso mutlu: "Aracı geliştirmeyi başardık"

Alonso mutlu: "Aracı geliştirmeyi başardık"

Formula 1
Hollanda GP

Alonso mutlu: "Aracı geliştirmeyi başardık" Alonso mutlu: "Aracı geliştirmeyi başardık"

Perez: "Yanlış strateji yüzünden geride kaldık"

Perez: "Yanlış strateji yüzünden geride kaldık"

Formula 1
Hollanda GP

Perez: "Yanlış strateji yüzünden geride kaldık" Perez: "Yanlış strateji yüzünden geride kaldık"

Son Haberler

Sainz: "Seans öncesi altıncı olacağımı söyleseniz kabul ederdim"

Sainz: "Seans öncesi altıncı olacağımı söyleseniz kabul ederdim"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Sainz: "Seans öncesi altıncı olacağımı söyleseniz kabul ederdim" Sainz: "Seans öncesi altıncı olacağımı söyleseniz kabul ederdim"

Alonso mutlu: "Aracı geliştirmeyi başardık"

Alonso mutlu: "Aracı geliştirmeyi başardık"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Alonso mutlu: "Aracı geliştirmeyi başardık" Alonso mutlu: "Aracı geliştirmeyi başardık"

Hamilton: "Araçta iyi hissetmedim, yavaştık"

Hamilton: "Araçta iyi hissetmedim, yavaştık"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Hamilton: "Araçta iyi hissetmedim, yavaştık" Hamilton: "Araçta iyi hissetmedim, yavaştık"

Albon: "Tüm üst düzey takımlar arkamızda, onları durduramayız"

Albon: "Tüm üst düzey takımlar arkamızda, onları durduramayız"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Albon: "Tüm üst düzey takımlar arkamızda, onları durduramayız" Albon: "Tüm üst düzey takımlar arkamızda, onları durduramayız"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol