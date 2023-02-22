McLaren yeni aracını ilk kez piste çıkarttı, taban kısmı ise gizlendi

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Geçen yıl Bahreyn'de felaket bir test dönemi geçiren ve yarışta ciddi fren sorunlarıyla karşılaşarak puan dahi alamayan takım, bu kez aynı sorunları yaşamamak için büyük çaba sarf etti.

Sadece tek bir test yapılacak olması nedeniyle sıkıntı yaşamak istemeyen McLaren, bu amaçla yeni aracın sorunsuz çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için Salı günü ilk çekim sürüşünü gerçekleştirdi.

Her ne kadar çekim günü kapsamında yalnızca 100 kilometre mesafe kat edilmesine izin verilse de, bu, takım için testlerden önce ele alınması gereken herhangi bir sorun olup olmadığına dair önemli izlenimler sunacak kadar yeterliydi.

Çekim gününün ardından konuşan Lando Norris, McLaren'in geçen yıl olduğu gibi sezona geri adım atarak başlamaması için bu günün hayati önem taşıdığını söyledi.

Norris, "Bence bizim için çok önemli bir gündü, özellikle de bu sezona geçen yıldan daha iyi başlamamız gerektiği için."

"Şu ana kadar tam olarak bunu yaptık, bu yüzden takımın iyi hissetmesinden memnunum. Sezona sorunsuz bir şekilde başladığımızdan emin olmak için çok sıkı bir çalışıyor ve her şeyi olması gereken en üst seviyeye getiriyoruz." dedi.

Yeni araçtaki bazı tasarım sırlarını saklamak için büyük çaba sarf eden takım, dolayısıyla çekim günü esnasında doğal olarak dikkatleri üstüne çekti.

MCL60'ın ilk video görüntüleri ve fotoğraflarına dikkatlice bakıldığında, taban kısmının tamamen bulanıklaştırıldığını görüyoruz.

McLaren, bu yıl şimdiye kadar aracını göstermekten kaçınan tek takım değil; özellikle Red Bull yeni RB19'undan neredeyse hiçbir şey göstermedi.

Bu ayın başlarında New York'ta düzenlediği etkinlikte geçen yılki RB18'in farklı sponsorluklarla süslenmiş bir versiyonunu tanıtan takım, RB19'u piste çıkarttığı günden ise herhangi bir görüntü paylaşmadı.

McLaren MCL60 floor edge detail Photo by: Uncredited