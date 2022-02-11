McLaren, yeni aracını bugün tanıtıyor

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Formula 1'de lansman dönemi oldukça hızlı geçiyor. Şimdiye kadar üç takım -Haas, Red Bull ve Aston Martin- 2022 aracının örtüsünü kaldırdı.

Fakat gerçek bir lansman yapan tek takım Aston Martin oldu.

Bugün bu üç takıma McLaren da eklenecek. Takım, Woking'de oldukça görkemli bir lansman töreni hazırlıyor. Lansmanda sadece F1 aracı değil, Extreme E ve IndyCar araçları da tanıtılacak.

Lansman TSi 22:00'de başlayacak ve McLaren'ın YouTube hesabından canlı yayınlanacak.

Siz de kendinizi buna göre ayarlayabilirsiniz.