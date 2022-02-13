McLaren: "Yeni aracı tasarlarken bütçe sınırı nedeniyle 'çok fazla' soru sormak zorunda kaldık"

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Formula 1 bu yıl kuralların önemli oranda değişmesiyle beraber teknik anlamda tamamen yeni bir döneme giriyor ve takımları mevcut süreçlerin çoğunu yeniden düşünmeye zorluyor.

Zorluklardan birisi, geçen yıl 145 milyon dolar olarak getirilen ve bu yıl 140 milyon dolara düşecek olan bütçe sınırı gibi görünüyor.

2022 aracı, geçen yılki araçların büyük ölçüde 2020'den 2021'e taşınmasından ötürü, tamamen bütçe sınırı altında geliştirilen ilk araç olma özelliği de taşıyor.

McLaren patronu Andreas Seidl, cuma günü gerçekleştirilen lansmandan hemen önce verdiği demeçte, bütçe sınırı nedeniyle MCL36'nın tasarımında ve üretiminde her süreci sorgulamak zorunda kaldıklarını belirtti.

Seidl, "Açıkçası bu yeni sezon hazırlanırken en büyük zorluk, yepyeni teknik düzenlemelerle beraber geçen yıl ilk kez uygulanan bütçe sınırına paralel şekilde tamamen yeni bir araç geliştirmek oldu."

"Bu, her şeyi sorgulamamız gerektiği anlamına geliyordu. Geçmişten gelen yaklaşımlar, parçaların nasıl üretileceği, bunların nasıl tasarlanacağı, örneğin mümkün olan bazı kısımlarda daha ucuz malzemeler kullanarak üretimi daha basit hale getirilip getirilemeyeceği gibi pek çok şeyi sorgulamamız gerekti."

"Versiyon başına kaç parça üretmek istediğinize dair büyük bir düşünce süreci söz konusu. Bu, geçmişte yaptığımız şeylere çok fazla yeni bakış açısı getirdi." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: McLaren

McLaren'a, parça üretimine olan yaklaşımını epey değişirdi ve güncellemeler konusunda esneklik sağlamak adına daha yalın bir yaklaşım tercih etti. Takım, bu kapsamda sezon öncesi testlerden sonra Bahreyn'e, önemli bir güncelleme paketi getirecek.

Aerodinamik kuralların değişmesiyle beraber zemin etkisi geri dönecek ve artık üstyapıdan değil, aracın tabanının kendisinden yere basma gücü üretilecek. Bu da tekerlek tekerleğe mücadeleleri artıracak.

McLaren teknik direktörü James Key, lansmanda verdiği demeçte bunun şimdiye kadar gördüğü en büyük şasi değişikliği olduğunu dile getirdi.

Key, ”Bu yıl 18 inç lastiklere sahibiz ve arka planda değişen pek çok kural var."

“Her şey değişmiş durumda. Yeni güvenlik önlemleri var, ki buna pek sık dokunulmadığını söyleyebiliriz. Fakat bu araçlarla beraber bu alan da önemli oranda değişti ve aynı zamanda aerodinaminin görünür kısmında büyük çaplı değişimler oldu."

“Kesinlikle birçok yerde her şeye sıfırdan başlamak gerekiyordu." dedi.