McLaren, yedek ve test pilotuna kış aylarında karar verecek

Zak Brown, Austin'de verdiği demeçte, McLaren'ın Formula 1'de Fernando Alonso ile olan ortaklığını devam ettirmeyeceğini ima etmişti.

Woking merkezli takımın patronu Andreas Seidl, önümüzdeki yıllarda McLaren'in sadece Carlos Sainz ve Lando Norris'e odaklandığını ve henüz herhangi bir bir isimle yedek/test pilotluğu için görüşmediklerini söyledi.

Seidl, "Bildiğiniz gibi, Carlos ve Lando'nun yaptığı işlerden son derece memnunuz, geleceğimizi onlarla birleştiriyoruz."

"İnce ayarlar konusundaki tüm çalışmaları, mühendislerimizle birlikte yapılan simülatör sürüşlerini ve pist üstünde yapılan tüm testleri onlarla yapıyoruz."

"Gelecek yıl yedek pilotumuzun kim olacağına henüz karar vermedik. Bu sezon Sergey Sirotkin'i kullanmamıza izin veren Renault ile yaptığınız anlaşmadan çok memnunduk."

"Ancak gelecek planlarını sadece kışın tartışacağız. ” dedi.

Şu anda takımın yedek pilotluğunu Sergey Sirotkin yapıyor.