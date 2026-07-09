McLaren yedek pilotu O'Ward: "F1 artık ilgimi çekmiyor"
Pato O'Ward, Formula 1'deki yedek pilot görevlerinin sona erdirilmesini istediğini açıklayarak, artık tüm odağını IndyCar kariyerine çevirmek istediğini söyledi.
Pato O'Ward, McLaren
Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
2020 yılında ilk tam sezonu için Arrow McLaren SP'ye katılan Pato O'Ward, o tarihten bu yana McLaren ailesinin bir parçası olmayı sürdürüyor.
IndyCar'da kısa sürede gösterdiği başarılı performansın ardından McLaren CEO'su Zak Brown'ın dikkatini çeken O'Ward, 2021 Abu Dabi Genç Pilotlar Testi'nde MCL35M ile Formula 1 testine çıkmıştı.
Bu testin ardından McLaren'ın Formula 1 yedek pilot programına dahil edilen O'Ward, çeşitli pistlerde özel testlere katıldı ve memleketi Meksika da dahil olmak üzere birçok hafta sonunda ilk antrenman seanslarında yer aldı.
Ancak O'Ward, artık Formula 1'de herhangi bir rol üstlenmek istemediğini net bir şekilde ifade etti.
Speed Street podcastine konuşan O'Ward şunları söyledi: "Formula 1'de yaşadığım deneyimler ve öğrendiğim her şey için minnettarım. Özellikle son birkaç yılda bu araçları kullanmak inanılmaz bir deneyimdi. Neler yapabileceklerini görmek gerçekten etkileyiciydi."
Pato O'Ward, McLaren
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
"Ama artık hayatımın farklı bir noktasındayım ve bunu eskisi kadar umursamıyorum."
"İçimde Formula 1'de yedek pilot olarak devam etme isteği kalmadı. IndyCar'da çok iyi bir konumdayım. Bu seriyi seviyorum ve olmak istediğim yer de burası."
O'Ward, McLaren ile IndyCar'a katıldığı 2020 sezonundan bu yana şampiyonayı her yıl ilk yedi içerisinde tamamladı. Ayrıca son yedi yılda beş kez ilk altıda yer alırken, iki kez ikincilik elde ederek Indianapolis 500 zaferine de oldukça yaklaşmıştı.
Meksikalı pilot sözlerini şöyle sürdürdü: "Açıkçası artık Formula 1 aracı kullanmak beni heyecanlandırmıyor. Bu yüzden Formula 1'deki tüm görevlerime son verilmesini nazikçe talep ettim. Önceliklerime odaklanmak istiyorum."
"Son yıllarda programımı neredeyse hiç kendim belirleyemedim. Son dört ya da beş yıldır bunların hiçbirini doğru düzgün yapma fırsatı bulamadım."
"Artık daha fazla antrenman yapmak, daha iyi beslenmek ve çok hızlı yaklaşacak olan 2027 sezonuna en iyi şekilde hazırlanmak istiyorum."
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