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McLaren, yaz tatilinden önce B versiyon araç getirmeyi planlıyor

McLaren, 2023 Formula 1 sezonunda üç büyük güncelleme planladığını ve bunlardan ikincisinin yaz tatilinden önce gelip, B versiyon araç tarzında olacağını açıkladı.

Filip Cleeren
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McLaren, yaz tatilinden önce B versiyon araç getirmeyi planlıyor
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McLaren, kış döneminde taban gelişimi konusunda yanlış yönde ilerlemesinin ardından 2023'e aşırı sürtünmeye sahip bir araçla başladı.

Takım, oldukça yakın olan orta grup içerisinde henüz bir puan alamadı ancak sonuçlardaki gerilemesi dayanıklılık sorunları ve pistteki olaylarla birleşti.

Bahreyn'de sezon başlamadan önce bile sezona geri adım atacağını anlayan Woking takımı, Bakü'de yapılacak dördüncü yarış için farklı bir taban tasarımına sahip olacak ilk güncelleme ile rotasını değiştirme kararı almıştı.

Ancak takım patronu Andrea Stella, Bakü güncellemesinin üç büyük yükseltme paketinden sadece ilki olacağını söyledi ve yaz tatilinden önce gelecek ikinci güncelleme paketinin daha çok B versiyon araç şeklinde olacağını açığa çıkardı.

Stella, "Geliştirme açısından Bakü paketi sadece ilk adım olacak."

"Aracın daha fazla alanını ilgilendirecek ve çok daha belirgin olacak başka bir büyük güncellemeyi kesinlikle bekliyoruz. Birileri buna B versiyon araç diyebilir."

"Ardından sezonun ikinci bölümünde, yaz tatilinin ardından bir dizi güncelleme daha olmasını bekliyoruz."

"Öyleyse üç ana güncellememiz olacak: Bakü, daha sonra - herhangi bir tarih vermek istemiyorum ama kapanmadan önce - ve sonra kapanmadan sonra."

"Sezon sonuna doğru ilk dört araçtan biri olma hedefimize ulaşmak yolunda kendimizi daha gerçekçi bir konuma getirmek için her birinin saniyenin onda birkaçını sağlayabileceğini umuyoruz." dedi.

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McLaren son dönemde teknik yapılanmasında ciddi değişiklikler yaptı. Bakü güncellemelerinde büyük ölçüde eski kadronun izi olacak olsa da, Stella'ya göre yaz tatilinden önce gelecek güncellemede yeni yapılanmanın etkisi görülecek.

Stella, "[Yeni liderlik] modeli, geliştirme oranını hızlandıracağı için bu performans dağılımını da etkiliyor."

"Etkisini Bakü'de görmeyeceğiz çünkü Bakü'de gelecekler iki ay önce tasarım olarak planlandı. Ancak kesinlikle bir sonraki güncellemeyi etkileyecek." dedi.

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