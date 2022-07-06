McLaren, "yarışları sıkıcılaştırabilen" DRS trenlerinden kurtulmak istiyor

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2022 sezonu itibariyle F1'e dönüş yapan yer etkisi konsepti araçların birbirini daha kolay takip edebilmesini sağladı ve geçiş yapmayı kolaylaştırdı ancak orta sıra mücadeleleri esnasında DRS trenlerinin oluşması her şeyin başa sarmasına sebep oluyor.

DRS trenlerinin oluşması, takımların kendi aralarında sık sık tartıştığı ve McLaren takım patronu Andreas Seidl'in yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine inandığı bir sorun.

Seidl, "Bunun, zaman zaman bazı tartışmalarda zaten değindiğimiz bir konu olduğunu ve FIA, F1 ve tüm takımlar olarak birlikte hareket ederek tekrar araştırılması gerektiğini düşünüyorum."

"Yeni kurallara geçmemizle birlikte, araçların lastikleri tüketmeden önce birbirlerini çok daha rahat takip edebildiğini gözlemledik."

“Ancak geçmişten kalan bir sorunumuz var; DRS trenleri. Trenin nasıl göründüğüne ve öndeki araca bağlı olarak -eğer trenin önündeki araç arkadakileri geride tutabilecek bir araçsa- bu durum sıkıcı yarışlara yol açabilir."

"Bence bu araştırmaya devam etmemiz ve çözüm üretmemiz gereken bir sorun çünkü bu sezon birkaç kez bununla karşılaştık." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Lando Norris, McLaren MCL36, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Araçlar halen gelişime açık ancak geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Britanya GP'sinde oldukça sıkı bir mücadele ortaya koyan F1 pilotları özellikle "yarışılabilirlik" konusunda oldukça memnunlar.

Bu sezon üçüncü kez podyuma çıkan Lewis Hamilton, "Karting günlerini andıran bir mücadeleydi, bunun Formula 1'in en iyi şekli olduğunu hissediyorum. Birbirimizi rahatça takip edebilmemiz ve her tur şansımızı deneyebilmemiz, sporun gittiği yönü gösteren bir vasiyetname gibiydi." dedi.

Britanya GP yarış galibi Carlos Sainz şunları ekledi: "Yeni araçlar Formula 1 tarafından atılan büyük bir adım. Bu araçların yüksek hızlı virajlardaki mücadeleleri çok geliştirdiğini düşünüyorum, bugün birbirimizi takip etmenin ne kadar kolaylaştığının canlı bir örneğini izledik."

"Araçlar artık yüksek hızda çok daha öngörülebilir tepkilere sahip, bu yüzden geçen sezonki gibi anlık hatalar yapmıyorsunuz."

"Bunun yanı sıra hava akımı etkisi de çok şaşırtıcıydı. Bu araçların geçtiğimiz sezonki kadar büyük hava akımı yaratmadığını biliyorum ancak Max [Verstappen] veya Charles'ın [Leclerc] beni geçmesinin ardından kendimi belli bir mesafeye konumlandırsam bile aniden yarım saniye kazanıyor ve onlara yaklaşıyordum." dedi.

Son olarak kuralların mucitlerinden Ross Brawn, "Gördüğümüz şey, kuralları oluşturma konusunda yeni bir kültür. Yönetmelikler değiştirildiğinde veya geliştirildiğinde, dikkate alınan faktörler sadece tur zamanı veya maliyet değil, aynı zamanda yarışılabilirlikti."

"Yarışılabilirliğin getirilmesi, sporun geleceği için önemli bir değişiklik olacak. Bu çağın geleceğe bıraktığı miras, yarışılabilirliğin her zaman göz önünde bulundurulan bir faktör konumuna gelmesi, daha önce bununla karşılaşmadık." dedi.