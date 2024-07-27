McLaren, yarış temposu için sıralama turlarını 'feda etmiş'

Macaristan'daki ilk iki sırayı elde etmesinin ardından McLaren, Spa-Francorchamps'taki kuru cuma gününde güçlü görünüyordu, ancak geçiş lastikleriyle gerçekleşen cumartesi seanslarında her iki pilot da MCL38 aracıyla zorluk yaşadılar.

Norris ve Piastri Q3'te beşinci ve altıncı olurken, takım patronu Andrea Stella McLaren'ın cumartesi günkü ıslak koşullar için çok fazla yere basma kuvveti ekleyerek yarış performansından ödün vermediğinden ve takımın pazar günü bundan yararlanmasını umduğunu söyledi.

Sky Sports F1'e konuşan Stella, "Bugünün koşulları için ayarlarımızdan ödün vermek istemedik çünkü yarın en yüksek hıza ihtiyacımız olacak."

"Bunun için sıralama turlarında biraz bedel ödemeye hazırdık çünkü yarınki koşullarda en makul araca sahip olmak istiyoruz."

"Şu anda tüm hava tahmin modelleri kuru bir hava öngörüyor, bu nedenle cumartesidense pazar gününe odaklanmak istedik." dedi.

Cumartesi gününün en hızlı sürücüsü Max Verstappen'in grid cezası nedeniyle 11. sıraya düşmesi, McLaren pilotlarını bir sıra yukarıya taşıyacak.

Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team, Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Stella her iki sürücünün de pazar günü yarışı kazanmak için iyi bir şansa sahip olduğunu düşünüyor.



"Aslında geçiş konusunda en kolay pist burası. Bu yüzden yarışa nasıl başladığınız büyük bir önem arz etmeyecek."

"Önemli olan iyi bir performans gösterip lastikleri iyi yönetmek. Tüm bu faktörleri bir araya getirirsek, iyi bir pazar günü geçirebiliriz."

Ancak Norris, Red Bull'un kuru zeminde de daha hızlı göründüğünü ve düşük yere basma kuvveti seçimlerinin pazar günü kendilerine avantaj sağlamasını umduğunu söyledi.

Norris, "Dün biraz daha hızlı olmamıza rağmen tüm hafta sonu boyunca Red Bull bizden bir adım öndeydi."

"Red Bull'un kartlarını hiç gösterdiğini düşünmüyorum ve biz gösterdik."

"Bu yüzden aslında beşincilik elde etmek beni üzmedi."

"Yarın Perez gibi bazı pilotları geçmemiz gerekiyor. Diğerlerine göre daha düşük yere basma kuvvetine sahip olmak bize bugün biraz zarar verdi, ama umarım yarın karşılığını alırız." dedi.